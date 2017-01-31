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Survivor Tarık Mengüç kimdir? Survivor Tarık Mengüç evli mi? (Survivor Tarık)

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Survivor Tarık Mengüç kimdir? Survivor Tarık Mengüç evli mi? (Survivor Tarık)

31 Ocak 2017 10:07

Tarık Mengüç, müzik ile ilgilenmeye başlamadan önce; mobilya tasarımcısı ve cilacılık, seramikçilik, çakmakçılık yaptı. Aynı dönemde düğün salonlarında şarkı da söyleyen Tarık Mengüç, bu dönemde ilk bestesi olan 'Nazar Değmesin'i yaptı.

Survivor Tarık Mengüç kimdir?

Sibel Can’a “Hey Adamım”, Seda Sayan’a “Ben Sana Demedim mi”, Davut Güloğlu’na “Katula Katula”, Çılgın Sedat, Betül Çağlar, Ayça Tekindor’a “Degaje” gibi birçok ünlü isme beste yapan Tarık Mengüç'ün en son bestesi “Yıkılıyor” Madonna Ayça'nın albümünde çıkış parçası olarak yer almıştır.
Tuğrul Şan Müzik Dershanesinde 5 yıl şan dersi alan Mengüç, İbrahim Tatlıses, İbrahim Erkal, Ebru Gündeş, Doğuş, Faruk K gibi isimlere de vokal yapmıştır.
Kıyafet tarzı, saçı ve makyajı ile farklı biri olduğunu gösteren Tarık Mengüç, sözü ve müziği kendisine ait olan Şakşuka isimli parçasıyla ünlenmiştir. Albümü ile aynı ismi taşıyan Şakşuka isimli parçasının klibi, televizyonlarda en çok izlenen klipler arasında yer almıştır.
Şarkıcılığın yanı sıra oyunculukta da yetenekli olduğunu ispatlayan Tarık Mengüç, 2008 yılında oynadığı “Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz” adlı filmde Roman Bekir karakterini canlandırdı.
2004 yılında Cennet Mahallesi dizisinde konuk oyuncu olarak rol aldı ve Şakşuka isimli albümünün ardından 2007'de Lakerda isimli albümünü çıkarmıştır. 2009'da ise Olimpiyat Müzik etiketiyle “İnadına 35 Derece” isimli albümünü çıkardı. Tarık Mengüç son olarak 4 Ekim 2011'de de Seyhan Müzik etiketiyle Tek Kişilik Orduyum isimli albümü çıkardı.



 

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