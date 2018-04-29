Survivor Turabi naptı? Survivor Turabi'nin cezası ne?

Survivor 2018'de dün akşam Turabi'nin davranışları güne damgasını vurdu. Dokunulmazlık oyununda Anıl ile girdiği tartışmadan dolayı çok sinirlenen Acun Ilıcalı, oyun alanından bir kez uyarı yaptı. Ancak hareketlerine devam eden Acun Ilıcalı ikinci uyarısını sert bir şekilde yaptı. Acun Ilıcalı Turabi'ye 'Burası senin çiftliğin değil.Sen burada kendi kurallarını koyamazsın. Bu akşam konseyde senin hakkında karar verilecek' dedi.

'TURABİ'NİN ÇİFTLİĞİ'

İşte Acun'un o açıklamaları:

'Gönüllüler için bir oylama yapılacak ve iki aday çıkacak. Onun öncesinde bu akşam konuşmamız gereken daha önemli bir konu var Turabi’nin davranışları. Bu sezon boyunca defalarca Survivor kurallarının izin vermediği, Survivor yarışmacılarının yapmaması gereken davranışlarda bulundu. Turabi oyunun başında direk olarak Anıl’a kötü bir söz söyledi. Bunun üzerine müdahil oldum. Açıkça böyle konuşamazsın dedim, uyardım.

Bunun üzerinde aynı davranışı daha da geliştirerek Anıl’a konuşmalarına devam etti sonra enterasan bir şekilde çizgi çekerek Gönüllülere yer belirledi. Buraya geçemezsiniz dedi. İş artık şuna döndü Turabi’nin çiftliği. Bütün bunların üzerine de en son gidip Hakan’a kötü bir söz. Baktığımızda hepsi bir günde oldu. Bunu yapan kim daha önce defalarca uyardığımız Turabi. Şimdi maalesef üzülerek söylüyorum tepki vermezseniz daha da büyüyor.

Biz tepki göstermedikçe Turabi bir üstünü yapıyor. Bu devamlı bir yarışmacının öbürlerine konuşması ile süremez. Kendisini de severim. Yapım ekibi olarak toplantı yaptık. Aldığımız karara göre Turabi bundan sonra 5 maçta oynamayacak. Hiçbir ödül oyununda da istemiyoruz. Dokunulmazlık oyununda da istemiyoruz. Benchte oturmasını da istemiyoruz. 5 oyun boyunca oyun alanında olamayacak. Sembol oyunu hariç. Biz Survivor’da şiddet istemiyoruz. Böyle durumda yaptırım yapmak istemiyoruz. Turabi söz sende. Konuşmak istemiyor Turabi. Oyun araçlarını devirme şeklinde hareketler sonra elini yaralayarak porseleni kırma.. Oylama başladığı için konuşmamıştım. Keşke konuşsaydım.'