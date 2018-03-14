Survivor Yiğit Dikmen kimdir? Survivor All Star Yiğit Dikmen'in biyografisi

Yiğit Dikmen kimdir? Survivor 2018'in 22. son bölümünde All Star takımına Yiğit Dikmen katıldı. Bir çok dizide rol alan ve daha öncede Survivor'a katılan Yiğit Dikmen'in hayat hikayesi seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, Yiğit Dikmen kimdir, kaç yaşındadır? İşte Yiğit Dikmen hayat hikayesi...

ACUN ILICALI SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU!

Efsane yarışma Survivor'ın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, resmi Instagram hesabından 4 yeni ismin Survivor'a katıldığını duyurdu. Yeni katılan yarışmacıların 2'si Ünlüler, 2'si ise Gönüllüler takımında mücadele edecek. Ilıcalı, yaptığı açıklamada: "All Star ve Gönüllüler takımına katılan yeni yarışmacılarımıza başarılar diliyorum." dedi.

YİĞİT'İN TURABİ İLE ARASI HİÇ İYİ DEĞİLDİ

2014 yılında Turabi Çamkıran'ın ilk Survivor'ında yarışan Yiğit Dikmen'in yeniden Survivor'a katıldı. Yarışma boyunca, Turabi ile yıldızı hiç barışmamıştı.

SURVIVOR'DA YENİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Survivor 2018'de Acun Ilıcalı'nın açıkladığı yeni yarışmacıların isimleri ve yarışacakları takımlar ise şöyle:

All Star: Elif Şadoğlu ve Yiğit Dikmen

Gönüllüler: Mustafa Kemal Kurt ve Batuhan Buğra Eruygun

SURVİVOR YİĞİT DİKMEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Survivor'ın All Star takımına yeni dahil olan Yiğit Dikmen, 1987 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Uzun yıllar amatör kümede futbol oynayan Yiğit Dikmen, 2011 yılından beri de Crossfit sporu ile uğraşıyor.

Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor'ın 2014 sezonunda Gönüllüler takımında yer alan Yiğit Dikmen gerek hırslı performansı, gerek Turabi ile yaşadığı sert diyaloglarla akıllarda kalmıştı.

Survivor 2014 yarışmasından sonra yıldızı parlayan Yiğit Dikmen bir süre oyunculuk eğitimi aldıktan sonra 2015 yılında bir dizide Fırat Ünver adlı karakteri canlandırdı.

Yiğit Dikmen'nin yer aldığı bir diğer dizi projesi ise Kanal D ekranlarında yayınlanan bir dizi oldu. Yiğit Dikmen dizide Hande Ataizi, Damla Colbay ve Işıl Yücesoy ile birlikte rol aldı.