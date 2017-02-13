Yiğit İzik ile ilgili tüm bilgiler iha.com.tr’de. Yiğit İzik elenecek mi merak ediliyor. Yiğit İzik, dolgun fiziği ve güçlü yapısıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Yiğit İzik 21 Nisan 1986 İzmir doğumludur. Okul hayatına Karşıyaka'da başladı ve devam etti. Orta ve lise yıllarında basketbol oynadı. 2009 yılında modellik yarışmasında birincilik elde ederek mankenlik ve modellik hayatına başladı. 2010 Best Model yarışması ile kariyerini sürdürdü. Oyunculuk hayatına başladı, şanssızlıklar yüzünden yarıda kaldı. 2 yıldır mutlu bir evliliği var. Yiğit İzik, haftada 4 gün fitness yapıyor. Boğa burcu olan Yiğit İzik, sabırlı ve sınırlı biri. Yiğit İzik Survivor'a katılma amacını: 'Hayatımın en güçlü, en farklı deneyimini yaşamak istiyorum' sözleriyle anlatıyor.





SURVİVOR ÜNLÜLER KADROSU

Erkekler: İlhan Mansız, Serhat Akın, Şakşuka Tarık Mengüç, Çılgın Sedat, Furkan Kızılay ve boksör Adem Kılıçcı

Kadınlar: Milli dalgıç Şahika Ercümen, DJ Berna Öztürk, atlet Sema Apak, milli atlet Pınar Saka, dizi oyuncusu Seda Demir, kickboksçu Sabriye Şengül.

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER KADROSU

Erkekler: Anıl Karakurt, Erdi Ünver, Gökhan Gözükan, Eser West, Sadin Bakır, Ogeday Girişken, Yiğit İzik, Volkan Çetinkaya

Kadınlar: Burçak Tuncer, Berna Keklikler, Elif Şadoğlu, Denisa, Fulya Şahin, Tuğçe Melis Demir,