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Survivor Yiğit İzik kimdir? Yiğit İzik'in mesleği nedir? Survivor Yiğit evli mi (Survivor Yiğit)

Survivor 2017'ye damga vuran yarışmacılardan birtanesi olan Yiğit İzik, dolgun fiziği ve güçlü yapısıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Peki Yiğit İzik kimdir? Survivor Yiğit ne iş yapar? Survivor Yiğit İzik ile ilgili tüm merak ettikleriniz haberimizde...

Survivor Yiğit İzik kimdir? Yiğit İzikin mesleği nedir? Survivor Yiğit evli mi (Survivor Yiğit)

31 Ocak 2017 11:07

YİĞİT İZİK KİMDİR?

Yiğit İzik,21 Nisan 1986 tarihinde İzmir Karşıyaka'da doğdu. Okul hayatına Karşıyaka'da başladı ve devam etti. Orta ve lise yıllarında basketbol oynadı.

2009 yılında modellik yarışmasında birincilik elde ederek mankenlik ve modellik hayatına başladı. 2010 Best Model yarışması ile kariyerini sürdürdü. Oyunculuk hayatına başladı, şanssızlıklar yüzünden yarıda kaldı.

2 yıldır mutlu bir evliliği var. Yiğit İzik, haftada 4 gün fitness yapıyor. Boğa burcu olan Yiğit İzik, sabırlı ve sınırlı biri. Yiğit İzik Survivor'a katılma amacını: 'Hayatımın en güçlü, en farklı deneyimini yaşamak istiyorum' sözleriyle anlatıyor.
 

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