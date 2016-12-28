Twitter hesabından bir açıklama yapan Acun Ilıcalı, “Milli futbolcularımızdan Serhat Akın da Survivor 2017 kadrosunda. Kendisine başarılar diliyoruz” dedi. Survivor 2017’ye daha önce Furkan Kızılay ve İlhan Mansız’ın katılacağı açıklanmıştı.
(İHA)
Twitter hesabından bir açıklama yapan Acun Ilıcalı, “Milli futbolcularımızdan Serhat Akın da Survivor 2017 kadrosunda. Kendisine başarılar diliyoruz” dedi. Survivor 2017’ye daha önce Furkan Kızılay ve İlhan Mansız’ın katılacağı açıklanmıştı.
(İHA)
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