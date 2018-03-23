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Survivor'da 23 Mart iletişim ödülünü kim kazandı? İşte iletişim ödül oyununu kazanan takım...

Survivor'da iletişim oyunu heyecanı. Hırsın, rekabetin eksik olmadığı Survivor'da bu akşam iletişim ödülü oyunu oynanacak? Survivor'da ayrıca bir ilk yaşanacak. Aynı zamanda Survivor tarihinde bir ilk yaşanacak. All Star ile Gönüllüler takımı 140 metrelik en uzun parkurda mücadele edecek. Survivor'da 23 Mart iletişim ödülünü oyununu kim kazandı? İşte iletişim ödülünü kazanan takım... Tüm detaylar haberimizde...

Survivorda 23 Mart iletişim ödülünü kim kazandı? İşte iletişim ödül oyununu kazanan takım...

23 Mart 2018 20:55

Survivor'da heyecan son hızıyla devam ediyor.  Survivor CANLI İZLE... Daha önce iletişim oyununu hiç kazanamayan Gönüllüler takımı bu akşam bu şanssızlığını yenebilecek mi? Survivor'ın 30. bölümünde bu akşam iletişim ödülü oyunu oynanacak? Rekabetin ve aksiyonun eksik olmadığı Survivor'da bu akşam ödül oyununu kazanan takım kim olacak? Survivor'da 23 Mart iletişim ödül oyununu kazanan takımı haberimizden öğrenebilirsiniz...

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Survivor'da şuan iletişim ödülü oyunu oynanıyor

 

ANIL VE MURAT CEYLAN ARASINDA GERGİNLİK

Survivor'da iletişim oyununda Murat Ceylan ve Anıl arasında bir gerginlik yaşandı. Anılın oyun sırasında söylediği söz Murat Ceylan'ı sinirlendirdi. 

Dün ödül oyununu kazanan takım gönüllüler takımı oldu

Survivor'da günler geçtikçe heyecanın daha da arttığı ödül oyunlarında dün kazanan takım gönüllüler oldu. All Star takımı ödül hayaline veda etti. 

Ödül oyunundan önce yapılan yatak oyununu All Star takımı kazandı. Hamburger ödülü olan hentbol oyununda da kıyasıya mücadele yaşandı. Oyunun ortasında Acun Ilıcalı ödülünün 2'ye çıkarıldığını açıkladı. Sinirlerin hayli gerildiği oyunun galibi Gönüllüler oldu.

Suvivor'un en uzun parkuru

Yarışmacılar Survivor'un en uzun parkurlarından olan 140 metrelik parkurda yarışacaklar. 

NAGİHAN VE SAHRA ÖDÜL OYUNUNDA BİRBİRİNE GİRDİ

Dün oynanan ödül oyunu sonrası Nagihan ve Sahra birbirine girdi. Hentbol oyununda iki yarışmacı arasında sinirler gerildi. 

Etiketler: iletişim ödülü, Survivor, SURVIVOR ALL STAR

 

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