Survivor'da 23 Mart ödül oyununu kim kazandı? İşte iletişim oyununu kazanan takım...

Survivor'da heyecan son hızıyla devam ediyor. Daha önce iletişim oyununu hiç kazanamayan Gönüllüler takımı bu akşam bu şanssızlığını yenebilecek mi? Survivor'ın 30. bölümünde bu akşam iletişim oyunu oynanacak? Rekabetin ve aksiyonun eksik olmadığı Survivor'da bu akşam ödül oyununu kazanan takım kim olacak? Survivor'da 23 Mart ödül oyununu kazanan takımı haberimizden öğrenebilirsiniz...

ANIL VE MURAT CEYLAN ARASINDA GERGİNLİK

Survivor'da iletişim oyununda Murat Ceylan ve Anıl arasında bir gerginlik yaşandı. Anılın oyun sırasında söylediği söz Murat Ceylan'ı sinirlendirdi.

Dün ödül oyununu kazanan takım gönüllüler takımı oldu

Survivor'da günler geçtikçe heyecanın daha da arttığı ödül oyunlarında dün kazanan takım gönüllüler oldu. All Star takımı ödül hayaline veda etti.

Ödül oyunundan önce yapılan yatak oyununu All Star takımı kazandı. Hamburger ödülü olan hentbol oyununda da kıyasıya mücadele yaşandı. Oyunun ortasında Acun Ilıcalı ödülünün 2'ye çıkarıldığını açıkladı. Sinirlerin hayli gerildiği oyunun galibi Gönüllüler oldu.

Suvivor'un en uzun parkuru

Yarışmacılar Survivor'un en uzun parkurlarından olan 140 metrelik parkurda yarışacaklar.

NAGİHAN VE SAHRA ÖDÜL OYUNUNDA BİRBİRİNE GİRDİ

Dün oynanan ödül oyunu sonrası Nagihan ve Sahra birbirine girdi. Hentbol oyununda iki yarışmacı arasında sinirler gerildi.