Survivor'da 8 Nisan dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Elemeye çıkan adaylar kimler oldu? |Survivor'da KİM GİTTİ Survivor CANLI İZLE...

Survivor'da rekabet ve tansiyon gün geçtikçe artıyor. Artık haftada iki kere oynanacak olan dokunulmazlık oyunu farklı bir önem taşımaya başladı. Dün akşam oynanan dokunulmazlık oyununun galibi Ünlüler takımı oldu. Geriden gelerek kazanmayı bilen ünlüler takımı gönüllülere yine şans tanımadı. Gönüllüler üzerinde dolaşan karabulutlar ne zaman kalkacak. Bu akşam rövanşı oynanacak olan dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanacak. All Star takımının dağılmasından sonra adalar Ünlüller- Gönüllüler takımları olmak üzere 2'ye bölündü. Damla, Hilmicem ve Murat'ın gönüllüler takımına geçmesinden sonra adada kenetleşme olacak derken kutuplaşmalar oluştu. Anıl takıma yeni gelen Damla, Hilmicem ve Murat'la yakınlaştı. Ada arkadaşlarının tepkisini çeken Anıl takım arkadaşları tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

Peki bu akşam dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Nisan Survivor canlı izlemek için ne yapmalıyız? Survivor'da kim kazandı? Survivorda elemeye çıkan isimler kim oldu? Survivor'da kim elendi? İşte merak ettiğiniz her şey haberimizde...

7 Nisan (ilk) dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor'da 7 Nisan dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazandı. 10-8'lik skorla dokunulmazlığın ilk oyununu Ünlüler takımı kazandı. Sema ve Yağmur'un finale çıktığı oyunda Sema önde geldi atışlarda iki sayıyı yakaladı ve dokunulmazlığı takımının avuçlarına getirdi.

Bireysel dokunulmazlık sembolünü kim kazandı?

Dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımı bireysel sembol oyunu oynadı. Bireysel dokunulmazlık sembolünün sahibi Damla oldu. Damla takımddan bir kişinin ismini söyleme hakkı elde etti.

Survivor'da eleme adayları kimler oldu?

Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler ada konseyine gitti. Ada konseyinde en çok ismi çıkan yarışmacı Cumali elenmek üzere ismi söylenen birinci isim oldu. Damla ise, bir sebebi yok söylemem gerektiği için söylüyorum dedi ve Yağmur'un ismini söyledi. Bugünde bir dokunulmazlık oyunu oynanacak kim ve ya kimlerin ismi çıkacak merakla bekleniyor.

HAKAN HATİPOĞLU'NDAN ANIL'A AĞIR SÖZLER

Anıl hakkında sert yorumlarda bulunan Hakan Hatipoğlu, 'Anıl, Damla, Hilmi Cem ve Murat'a yaranabilmek için buradan sahile suları, kokonatlar koşarak götürüyor. Biz 60 gündür aynı adadayız. Bizim için ne yaptın. Dışardan nasıl gözüküyor bilmiyorum ama Anıl'la aynı adada olmak gerçekten zor birşey. Gerçekten hem açgözlü hem bencil. Özgüveni yok.' dedi.

ELİF SAKATLANDI

3'lü kadın mücadelesinde zor parkurda ağır arabayı çekmekte güçlük çeken Elif bir an demiri elinden kaçırınca kafasına sert bir darbe aldı. Bir anda yere yığılan Elif'e ağlama krizine girerken ilk müdahaleyi Doktor Metin Kuş yaptı. Başarılı yarışmacı daha sonra mücadeleye kaldığı yerden devam etti.

BARAKA OYUNUNDA DEĞİŞİKLİK

Acun Ilıcalı, baraka oyunu öncesi oyundaki değişiklikler hakkında yarışmacılara bilgi verdi... Yarışmacılar artık zaman zaman bire bir zaman zamansa takım halinde karşı karşıya gelecekler.

SURVIVOR KİM HANGİ TAKIMDA?

Gönüllüler Takımı: Nagihan Karadere, Hilmi Cem İntepe, Murat Ceylan, Damla Can, Anıl Berk Baki, Cumali Akgül, Funda Alkayış, Birsen Bekgöz , Yağmur Banda, Hakan Hatipoğlu

Ünlüler Takımı: Mustafa Kemal Kurt, Ümit Karan, Turabi Çamkıran, Adem Kılıçcı, Yiğit Dikmen, Berna Canbeldek, Elif Şadoğlu, Merve Aydın, Sahra Işık ve Sema Aydemir