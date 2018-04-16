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Survivor'da Berna Canbeldek neden diskalifiye edildi? (Berna Canbeldek kimdir?)

Survivor'da Berna Canbeldek neden diskalifiye edildi? Berna Canbeldek oyunda yaşadığı sakatlık sebebiyle bugün itibariyle Survivor'a devam edemeyecek. Peki Berna Canbeldek'e noldu? Berna Survivordan ayrıldı mı?

Survivorda Berna Canbeldek neden diskalifiye edildi? (Berna Canbeldek kimdir?)

16 Nisan 2018 08:32

Acun Ilıcalı, Ünüler'den Berna'nın Survivor'dan ayrıldığı haberini yarışmacılarla paylaştı. Büyük üzüntü duyan yarışmacılar duygusal anlar yaşadı. Survivor Berna diskalifiye mi oldu? Survivor Berna neden diskalifiye edildi? İşte Berna hakkında bilmeniz gereken her şey.

Berna Canbeldek neden diskalifiye edildi?

Survivor Ünlüler takımına sonradan katılan Berna Canbeldek, parkurda korkunç bir kaza geçirdi. Kaza sonrasında dizinde çatlak oluşan Berna, sağlık ekiplerinin müdahalesi ile hastaneye kaldırıldı. 

Acun Ilıcalı konseyde takım arkadaşlarına üzücü haberi verdi. Bundan sonra Berna Canbeldek yarışmada olmayacak. 

BERNA CANBELDEK KİMDİR?

Berna Canbeldek 1990 yılında Almanya'nın Berlin şehrinde doğdu. State School of Ballet and Acrobatics Berlin ve Transform Acting School Berlin'de eğitim aldı.

Yetenekleri arasında dans, akrobasi, şarkı söylemek, piyano, at binme ve inline skates bulunmaktadır.

Yetenek Sizsiniz Türkiye 2012-2013 finaline ve Survivor 2014 & 2015 Ünlüler-Gönüllüler programlarına katıldı.

İyi derecede Almanca, Hollandaca ve İngilizce konuşmaktadır. Boş zamanlarında spor yapmayı, sörf yapmayı ve arkadaşları ile sohbet etmeyi çok seven Berna Canbeldek, 169 cm boyunda ve 56 kilodur.

 

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