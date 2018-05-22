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Survivor'da Birsen Bekgöz elendi! Birsen Bekgöz kimdir?

Survivor'da bu hafta adaya veda eden isim Birsen Bekgöz oldu. Peki Birsen Bekgöz kimdir? İşte detaylar...

Survivorda Birsen Bekgöz elendi! Birsen Bekgöz kimdir?

22 Mayıs 2018 00:13

Peki Birsen Bekgöz kimdir?  Birsen Bekgöz ne iş yapıyor? 

BİRSEN BEKGÖZ KİMDİR?

Almanya'nın Berlin şehrinde hayata gözlerini açan ancak aslen Ankaralı olan Birsen Bekgöz, 18 Ekim 1980 tarihinde doğdu. Enka’nın kısa mesafe koşucularından olan Birsen Bekgöz, lisansını Kıbrıs’ta bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde tamamladı. Türkiye'nin milli koşucularından biri olan Birsen Bekgöz, üç Türkiye rekorunun sahibi. Kariyeri boyunca birçok kez Türkiye Şampiyonluğu yaşayan Birsen Bekgöz, 200 metrede 2004 ve 2005, 400 metre engellide 2004, 2006, 2010 ve 2013 yıllarında zirvede yer alan isim oldu. 2004 yılında Cezmi Or Kupası'nda 400 metre engellide altın madalya kazanan Birsen Bekgöz, İspanya'nın Almeria kentinde 2005 yılında düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda 200 metre, 400 metre engelli, 4x100 metre bayrak koşusu ve 4x400 metre bayrak koşusu dallarında yarıştı.

 

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