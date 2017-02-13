Survivor’da dün akşam dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Peki Survivor’da kim elenecek? Survivor’da eleme adayları kim? Survivor’da dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler 3 eleme adayı çıkarttı. Yiğit, Sadin, Erdi gönüllülerin eleme adayı oldu. Dokunulmazlık ödülünü kaybeden gönüllüler de Gökhan ve Elif’i aday olarak gösterdi. Survivor’ın dün akşamki bölümünde Fatih ve Eser-Erdi kavgası damga vurdu. Acun Ilıcalı’dan uyarı alan Fatih Hürkan Survivor’dan elenecek mi? Acun Ilıcalı’nın son kez uyarısını alan Fatih Hürkan bundan sonraki ilk hatasında diskalifiye olacak.

SURVİVOR FATİH VE ERDİ TARTIŞMASI

Survivor 2017’nin ünlüler takımı yarışmacısı Fatih Hürkan, Erdi Ünver ile girdiği tartışma sonucu uyarı aldı. Yarışma sırasında bir anda birbirlerine giren ikiliye Acun Ilıcalı müdahale etti. Eser West’in oyun sırasında çıkardığı sesler üzerine Fatih Hürkan, ‘Maymuna cevap ver’ dedi. Bunun üzerine Erdi ile Fatih tartıştı ve Fatih Erdi’yi itti.

SURVİVOR ÜNLÜLER KADROSU

Erkekler: İlhan Mansız, Serhat Akın, Şakşuka Tarık Mengüç, Çılgın Sedat, Furkan Kızılay ve boksör Adem Kılıçcı

Kadınlar: Milli dalgıç Şahika Ercümen, DJ Berna Öztürk, atlet Sema Apak, milli atlet Pınar Saka, dizi oyuncusu Seda Demir, kickboksçu Sabriye Şengül.

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER KADROSU

Erkekler: Anıl Karakurt, Erdi Ünver, Gökhan Gözükan, Eser West, Sadin Bakır, Ogeday Girişken, Yiğit İzik, Volkan Çetinkaya

Kadınlar: Burçak Tuncer, Berna Keklikler, Elif Şadoğlu, Denisa, Fulya Şahin, Tuğçe Melis Demir,

SURVİVOR FATİH HÜRKAN KİMDİR?

Fatih Hürkan, 1972 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır. 1998 yılında Best Model of Turkey yarışmasında ikinci seçildikten sonra modellik yapmaya başlamıştır. 2002 yılında Bulut Bey dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Fatih Hürkan; Sungurlar, Asla Vazgeçmem, Arka Sokaklar, Kaçak, Belalı, Baldız, Asla Unutma, Sihirli Annem gibi birçok projede yer almıştır.