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Survivor'da büyük şok! Hastaneye kaldırıldı

TV 8'in sevilen yarışması Survivor hız kesmeden devam ediyor. Bu akşam yayınlanacak bölümde Gönüllüler takımındaki yarışmacı Melih sakatlanarak hastaneye kaldırılıyor.

Survivorda büyük şok! Hastaneye kaldırıldı

09 Mart 2018 10:21

Adeta bir hezimet yaşayan Gönüllüler takımı, bir sakatlık şokuyla daha sarsıldı. 10 oyun birden kaybeden Gönüllülerde moraller adeta yerlerde. Bu akşam yayınlanacak olan bölümün fragmanı yayınlandı. Fragmanı izleyen seyirciler adeta şok yaşadı.

Bu akşam oynayacak bölümde Gönüllüler takımının hızlı yarışmacılarından biri olan Melih, belinden bir sakatlık geçiriyor. Sakatlık derecesi artan Melih,doktor Metin Kuş'un gözetimi altında hastaneye kaldırılıyor. Sevilen yarışmacı Melih'in durumu merak konusu oldu. 

İŞTE O FRAGMAN;

 

MELİH ÖZKAYA KİMDİR?

Melih Özkaya 1988 yılında dünyaya geldi. Çocukluk yıllarından itibaren spor dalları ile ilgilendi. Melih Özkaya amatör ve kısa vadeli çalışmalarının ardından profesyonel olarak voleybol oynamaya başladı. Bu sürece kadar 15 yıl boyunca voleybol oynadı. Daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde alt yapısında oynamaya başlayan Melih Özkaya 8 yıl süren profesyonel voleybol deneyiminden sonra 2. Lig voleybol takımlarında da yer almaya başladı. Tokat, Payas Belediye Spor, Tofaş, Diyarbakır, Sivas ve daha pek çok voleybol takımında oynadı. Melih Özkaya 3. Lig voleybol takımlarında da boy gösterdi.

 

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