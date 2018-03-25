Survivor'da büyük şok! Merve'ye ne oldu ? Merve neden bayıldı?

Survivor'da Merve'ye ne oldu ? Survivor 2018`in yeni tanıtım fragmanında yine kıran kırana mücadeleler yaşanıyor. Yarışmanın yeni yayınlanan son fragmanında All Star takımında yer alan Merve suya düşüp boğulma tehlikesi geçiriyor. Gönüllüler takımından Batuhan ise buna inanmayıp "Şov yapıyor" deyince herkes geriliyor. Oyun esnasında dengesini kaybedip suya düşen Merve suda baygın halde kalıyor.Bunun üzerine Turabi "Sen böyle bir şey iddia edemezsin." deyip Batuhan`ın üzerine yürüyor.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da şuan iletişim ödülü oyunu oynandı. Ödül oyununu Survivor All Star takımı 10-3 lük skorla kazandı.

Sembol oyunu sırasında Ümit Karan sakatlık geçirdi. Adem ise sembol oyununu ikinci kez üst üste kazandı.

Survivor kadınlarda sembol oyununu Yağmur kazandı.

Survivor'da şuan iletişim ödülü oyunu oynandı. Ödül oyununu Survivor All Star takımı 10-3 lük skorla kazandı.

Sembol oyunu sırasında Ümit Karan sakatlık geçirdi. Adem ise sembol oyununu ikinci kez üst üste kazandı.

Survivor kadınlarda sembol oyununu Yağmur kazandı.

Survivor'da Bil Bakalım oyununda yarışmacılar verdikleri cevaplarla kırıp geçirdiler. Gülümseten anlar yaşandı.

Bil Bakalım finalinde Nagihan ve Ümit Karan kapışmasını Nagihan Karadere kazandı.

ANIL VE MURAT CEYLAN ARASINDA GERGİNLİK

Survivor'da iletişim oyununda Murat Ceylan ve Anıl arasında bir gerginlik yaşandı. Anılın oyun sırasında söylediği söz Murat Ceylan'ı sinirlendirdi.

Dün ödül oyununu kazanan takım gönüllüler takımı oldu

Survivor'da günler geçtikçe heyecanın daha da arttığı ödül oyunlarında dün kazanan takım gönüllüler oldu. All Star takımı ödül hayaline veda etti.

Ödül oyunundan önce yapılan yatak oyununu All Star takımı kazandı. Hamburger ödülü olan hentbol oyununda da kıyasıya mücadele yaşandı. Oyunun ortasında Acun Ilıcalı ödülünün 2'ye çıkarıldığını açıkladı. Sinirlerin hayli gerildiği oyunun galibi Gönüllüler oldu.

Suvivor'un en uzun parkuru

Yarışmacılar Survivor'un en uzun parkurlarından olan 140 metrelik parkurda yarışacaklar.

NAGİHAN VE SAHRA ÖDÜL OYUNUNDA BİRBİRİNE GİRDİ

Dün oynanan ödül oyunu sonrası Nagihan ve Sahra birbirine girdi. Hentbol oyununda iki yarışmacı arasında sinirler gerildi.