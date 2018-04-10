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Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Nagihan'ın Cumali Akgül'ün Ünlüler takımına geçirilmesi isteği herkesi şok etmişti. O istekle ilgili olarak Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından bir paylaşım yayınladı.

Survivorda Cumalinin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalıdan açıklama

10 Nisan 2018 21:58

Dün akşamki konseyde Acun Ilıcalı'dan Cumali'nin Ünlüler Takımı'na gönderilmesini isteyen Nagihan herkesi şaşırtmıştı. Cumali'nin yakın dostu Hakan'dan ayrı olarak takım halinde toplandıklarını söyleyen Nagihan, takıma oyunlarda katkı sağlayamayan Cumali'nin Ünlüler takımına geçirilmesi isteğini Acun Ilıcalı'ya iletmişti.

Acun Ilıcalı bu taleple ilgili ekip olarak toplantı yapacaklarını ve kararı daha sonra vereceklerini söylemişti. Ancak Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından bu konu ile ilgili bir açıklama yaptı.

İşte Acun Ilıcalı'nın o açıklaması:

'Benim bu konudaki görüşüm belli; voleybol oyununda Cumali mi vardı da Gönüllüler kaybetti? Sema’nın mide problemi vardı, iyileşti. Dünkü oyunda oynadı. Sevgiler' yazdı.

Ilıcalı'nın bu yorumu, Cumali isteğine olumsuz karar verecekleri şeklinde yorumlandı.

 

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