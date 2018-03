Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Elemeye çıkan isimler KİM? |Survivor'da kim GİTTİ, kim ELENDİ?

Survivor'da kim GİTTİ, kim ELENDİ? Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor'da son haftalarda tansiyon hiç düşmüyor. Geçen hafta dokunulmazlık oyununu kazanan All Star takımı rahat bir nefes almıştı. Gönüllüler takımından ise eleme potasına, İpek, Ramazan ve Birsen çıkmıştı. Bu 3 isim arasından adaya İpek veda etmişti. Rekabetin kızıştığu Survivor'da bu hafta dokunulmazlık oyununu kim kazanacak? Dokunulmazlık oyununda All Star takımının güçlü oyuncusu Merve sakatlık geçiriyor. Gönüllüler takımından Batuhan ise buna inanmayıp "Şov yapıyor" deyince herkes geriliyor. Turabi Batuhan'a dönüp "Sen şov yapma diyor" Merve ise Batuhan'a "Suya sen mi düştün benimle" diyor. Gönüllüler takımından ise Hakan Adem ile yarışı sırasında kaşına aldığı darbeyle yere yığılıyor. Adadan ayrılmak istemeyen yarışmacılar yarışmalarda kıyasıya mücadele ediyor. Türkiye'de ve dünyada reyting rekorları kıran 2018 Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyunu oynanacak. Acun Ilıca'nın her şey yalan bu oyun gerçek dediği dokunulmazlık oyunu bu akşam oynanacak. Peki 25 mart dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Elemeye çıkan isimler kim oldu? Survivorda dokunulmazlık oyununu kazanan kim? Survivor'da elemeye kim çıktı... İşte Survivorda dokunulmazlık oyunu detayları... (MERVE VE HAKAN'IN SON DURUMU...)

Survivor'da büyük şok! Merve'ye ne oldu?

Survivor 2018`in yeni tanıtım fragmanında yine kıran kırana mücadeleler yaşanıyor. Yarışmanın yeni yayınlanan son fragmanında All Star takımında yer alan Merve suya düşüp boğulma tehlikesi geçiriyor. Gönüllüler takımından Batuhan ise buna inanmayıp "Şov yapıyor" deyince herkes geriliyor. Oyun esnasında dengesini kaybedip suya düşen Merve suda baygın halde kalıyor.Bunun üzerine Turabi "Sen böyle bir şey iddia edemezsin." deyip Batuhan`ın üzerine yürüyor.

HAKAN DOKUNULMAZLIK OYUNUNDA YERE YIĞILDI

Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyunu sırasında şok bir olay yaşandı. Hakan Adem ile oyun oynadığı sırada kaşına aldığı darbeyle yere yığıldı.

İLK OYUN BARAKA İÇİN OYNANDI

24 Mart akşamı ünlüler ve gönüllüler takımı oyunu kazanmaları halinde 4 gün boyunca konforlu barakada kalmaya hak kazanacak, süt ve kruvasan ise bu ödülün bir parçası olacaktı. Kafa kafaya mücadele eden ünlüler ve gönüllüler takımı, skorlar 9-9'a gelince bayrak yarışına çıktı. Bayrak yarışında ünlüler takımında Turabi-Sema, gönüllüler takımında ise Mustafa Kemal-Birsen parkura çıkan isim oldu. Buna göre kazanan çok az farkla gönüllüler takımı oldu.

TURABİ ADEM'DEN ÖZÜR DİLEDİ

Geçtiğimiz haftalarda Turabi ile adem arasında yaşanan gerilim, oyunların önüne geçmişti. Sahilde oturan Adem'in yanına giden Turabi, bu tartışmanın gereksiz olduğu ve yaptıklarından dolayı pişman olduğunu ifade ederek özür diledi.

ANIL VE MURAT CEYLAN ARASINDA GERGİNLİK

Survivor'da iletişim oyununda Murat Ceylan ve Anıl arasında bir gerginlik yaşandı. Anılın oyun sırasında söylediği söz Murat Ceylan'ı sinirlendirdi.

Hamburger ödülünü kazanan takım gönüllüler takımı oldu

Survivor'da günler geçtikçe heyecanın daha da arttığı ödül oyunlarında dün kazanan takım gönüllüler oldu. All Star takımı ödül hayaline veda etti.

Ödül oyunundan önce yapılan yatak oyununu All Star takımı kazandı. Hamburger ödülü olan hentbol oyununda da kıyasıya mücadele yaşandı. Oyunun ortasında Acun Ilıcalı ödülünün 2'ye çıkarıldığını açıkladı. Sinirlerin hayli gerildiği oyunun galibi Gönüllüler oldu.

Suvivor'un en uzun parkuru

Yarışmacılar Survivor'un en uzun parkurlarından olan 140 metrelik parkurda yarışacaklar.

NAGİHAN VE SAHRA ÖDÜL OYUNUNDA KAVGA ETTİ

Dün oynanan ödül oyunu sonrası Nagihan ve Sahra birbirine girdi. Hentbol oyununda iki yarışmacı arasında sinirler gerildi.