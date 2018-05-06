Survivor’da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor’dan Kim Elendi! (Survivor 5 Mayıs Eleme)

Survivor 5 Mayıs dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor’da kim elendi? sorularının cevabını buradan bulabilirsiniz. TV 8 ekranlarında yayınlan Survivor 2018 All Star heyecanlı yeni bölümleri ile birlikte izlenmeye devam ediyor. Yavaş yavan finale doğru yaklaşırken izleyiciler Survivor'da 5 Mayıs'ta dokunulmazlığı kimin kazandığını merak ediyorlar. Yine yarışmanın izleyicileri Survivor'da 5 Mayıs'ta dokunumazlığı kimin kazandığını öğrenmek istiyorlar. Bu akşam oynanan dokunulmazlık oyununu sonucunda kaybeden takım eleme adayları çıkaracak. Peki Survivor 5 Mayıs dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte bütün detaylar haberimizde...

BARAKA OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dün akşam yapılan baraka oyununda kazanan taraf Gönüllüler takımı oldu. Bu haftayı rahat yataklarında geçirecek olan Gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununa odaklandılar.

MOR ODA ÜNLÜLER TAKIMININ

Dün akşam yapılan oyun sonrasında gülen taraf Ünlüler takımı oldu. Ünlüler takımı oyunu kazanarak Mor odanının tadını çıkardılar.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2018'de bu akşam ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Oldukça zorlu bir mücadeleye sahne olan zorlu mücadeleyi 7-4'ten 6-0'lık bir seriyle dönen Gönüllüler takımı kazandı ve 1. dokunulmazlığın sahibi oldu.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor 2018'de bu akşam oynanan dokunulmazlık oyununu ünlüler kaybetti yapılan oylamada Elifi'n ismi yazıldı Bireysel dokunulmazlığın sahibi Mustafa Kemal ise Merve'nin ismini verdi.