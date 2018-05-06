Survivor’da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor’dan Kim Elendi! (Survivor 6 Mayıs Eleme)

Survivor 6 Mayıs dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'dan kim elendi? yarışmacının izleyicileri bu sorularının cevabını merak ediyorlar. Finale doğru yaklaşırken izleyiciler Survivor'da 6 Mayıs'ta dokunulmazlığı kimin kazandığını heyecan içerisinde merak ediyorlar. Bu akşam oynanan dokunulmazlık oyununu sonucunda kaybeden takım eleme adayları çıkaracak. Peki Survivor 6 Mayıs dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte bütün detaylar haberimizde...

BARAKA OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dün akşam yapılan baraka oyununda kazanan taraf Gönüllüler takımı oldu. Bu haftayı rahat yataklarında geçirecek olan Gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununa odaklandılar.

MOR ODA ÜNLÜLER TAKIMININ

Dün akşam yapılan oyun sonrasında gülen taraf Ünlüler takımı oldu. Ünlüler takımı oyunu kazanarak Mor odanının tadını çıkardılar.

5 MAYIS DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2018'de bu akşam ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Oldukça zorlu bir mücadeleye sahne olan zorlu mücadeleyi 7-4'ten 6-0'lık bir seriyle dönen Gönüllüler takımı kazandı ve 1. dokunulmazlığın sahibi oldu.

6 MAYIS DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Henüz dokunulmazlığı kimin kazandığı belli olmadı ancak açıklanır açıklanmaz buradan öğrenebilirsiniz.