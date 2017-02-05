4 Şubat günü yapılan dokunulmazlık oyununda büyük bir mücadele vardı. Ünlüler takımı güzel bir performans sergileyerek ipi göğüsledi. Dokunulmazlık oyununda kazanan taraf ünlüler oldu. Böylelikle Ünlüler Takımı eleme potasına girmekten kurtuldu.

4 ŞUBAT ELENME ADAYLARI

4 Şubat Survivor eleme adayları belli oldu. Gönüllüler Takımı'ndan iki kişi bu hafta eleme potasına çıkacak. Ada konseyinde ismi yazılan kişi Denisa oldu. Denisa takım arkadaşlarına sitem ederek sürekli eleme potasına olmaktan yorulduğunu söyledi. Denisa uzun zamandır takım arkadaşlarının tepkisini çekiyordu. Adada kulis yapmakla suçlanan Denisa'nın bu hafta elenip elenmeyeceği merak konusu. Bir diğer eleme adayı ise Erdi oldu. Bireysel dokunulmazlığın sahibi Volkan, Erdi'nin performansını yeterli görmediğini söyledi ve onun ismini verdi.