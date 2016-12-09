Uzun süredir ekranlarda gözükmeyen İlhan Mansız, Survivor 2017 yarışmasıyla tekrar gündeme geldi. Daha önce de pek çok yarışma programında yer alan İlhan Mansız’ın Survivor’da nasıl bir performans sergileyeceği şimdiden merak konusu oldu. Peki, Beşiktaş’ın eski yıldız futbolcusu

İlhan Mansız kimdir?

İlhan Mansız, 10 Ağustos 1975 yılında Almanya’nın Kempten şehrinde doğdu. Aslen Kırım Tatarı olan İlhan Mansız, spor kariyerine futbol ile başladı. Millî buz patencisi olan. ve 4 büyüklerden birinde oynayan milli futbolcu, çeşitli dizi projelerinde de yer aldı. SV Lenzfried, FC Kempten ve FC Augsburg altyapılarında oynadığı futbol ve attığı gollerle dikkat çekti. Augsburg takımıyla 1993'te Almanya Gençler Şampiyonluğu, bir sene sonra da Almanya Gençler Kupası'nın sahibi oldu. Ülkenin en eski takımlarından FC Köln'e transfer oldu. Futbol kariyerinin ilk adımlarını Almanya’da atan İlhan Mansız, ailesinin baskısıyla, Türkiye'deki futbol macerası başladı.17 Eylül 1995'te Altay SK karşısında kariyerinin ilk maçına çıktı. Almanya – Türkiye arasında gelip giden milli futbolcu, bir süre Samsunspor'da yer aldıktan sonra takım arkadaşı Tümer Metin ile beraber Beşiktaş'a transfer oldu. Beşiktaş formasıyla ligde 58 maçta 36 gol atma başarısını gösteren İlhan Mansız, 2005-2006 yılında MKE Ankaragücü'ne transfer oldu. Futbol kariyerindeki son resmi golü de, MKE Ankaragücü formasıyla 2005 yılında Süper Lig maçında Beşiktaş'a attı. Farklı dönemlerde sakatlıklar yaşayan ünlü futbolcu, 2009 Ekiminin sonunda futbola veda ettiğini açıkladı. Dalgakıran, Kızlar Yurdu, Doktorlar, Belalı Baldız gibi dizi projelerinde yer alan Mansız, Buzda Dans adlı buz pateni yarışmasına katılmış ve yarışmada birinci olmuştur. Ayrıca Para Taksi bilgi yarışması programında da görev almıştır.

Kaynak: Hürriyet