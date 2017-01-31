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Survivor'da kim elendi, adaya kim veda etti? İşte Survivor'da adaya veda eden isim...

Survivor 2017'de adaya veda edecek olan ikinci isim bu akşam belli oldu. Ekranlara sevilen yarışması Survivor 2017'de bu akşam eleme heyecanı yaşandı. Survivor 2017'ye Seda, Sabriye, Denisa ve Sadin dörtülüsünden biri veda etti. Peki Survivor 2017'de bu hafta kim elendi...

Survivorda kim elendi, adaya kim veda etti? İşte Survivorda adaya veda eden isim...

31 Ocak 2017 22:38

Survivor Adaya Kim Veda Etti? Survivor'da Kim Elendi? TV 8'de ekrana gelen ve Acun Ilıcalı'nın sunduğu yarışma programı Survivor'da yine heyecan dorukta. Geçtiğimiz günlerde dokunulmazlık oyunlarının oynandığı Survivor 2017'de dört eleme adayı belli oldu. İlk dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takınından Sadin ve Denisa aday olurken, ikinci dokunulmazlık oyununu kaybende ünlüler takımında ise Seda ve Sabriye eleme potasına giren isimler oldu. Survivor 2017'de elenen isim bu akşam yapılacak olan konseyde SMS oylamasının sonuçlarına göre belli olacak.

BÜYÜK KAVGA

Furkan Kızılay'ın oynadığı oyun sonrası ortalık karıştı. Furkan'ın yarışı kazanan Sadin'e verdiği reaksiyona karşılık verince olanlar oldu. Olaylar sonrası araya giren, Eser West ve Serhat Akın bir birine girerken zorlukla ayrıldı.

İşte Survivor'a veda eden isim

Denisa, Sadin, Seda ve Sabriye dörtlüsünden halktan gelen oylar sonucu en az oyu alarak adaya veden isim ünlüler takımından Seda oldu.

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İLK ELENEN FULYA OLDU
Survivor, survivor 2017, survivor son bölüm, survivor da kim elendi, survivor da kim elenecek, survivor 2017 kadrosu Survivor'da geçen hafta Erdi, Fulya, Berna ve Eser veda konseyine kalmıştı. En az SMS oyu alan Fulya adaya veda etmişti.

SURVIVOR 2017 ÜNLÜLER KADROSU
Survivor'da yarışacak Ünlüler Takımı şu isimlerden oluşuyor: İlhan Mansız, Serhat Akın, Şakşuka Tarık Mengüç, Çılgın Sedat, Furkan Kızılay ve boksör Adem Kılıçcı, Milli dalgıç Şahika Ercümen, DJ Berna Öztürk, atlet Sema Apak, milli atlet Pınar Saka, dizi oyuncusu Seda Demir ve kickboksçu Sabriye Şengül.

SURVIVOR 2017 GÖNÜLLÜLER KADROSU
Acun Ilıcalı ve ekibi, yarışmaya katılacak ‘Gönüllüler’i 300 binin üzerindeki başvuru arasından seçti. Göz6 adlı yarışma programından 2 kişinin katıldığı ‘Gönüllüler’in kadrosu ise şöyle: Eser West, Ogeday Girişken, Burçak Tuncer, Volkan Çetinkaya, Yiğit İzik, Gökhan Gözükan, Elif Şadoğlu, Fulya Şahin, Denisa (Deniz Gültekin), Tuğçe Melis Demir. Göz6 evinden Berna Keklikler ve Erdi Ünver.

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