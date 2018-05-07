Survivor'da Kim Elendi, Kim Gitti? | Survivor Elenen İsim Kim? (Survivor 7 Mayıs eleme)

Survivor'da artan rekabet adada sinirleri iyice germeye başladı. stres ve hırs daha da artıyor. Tansiyonun yüksek olduğu Survivor'da birleşmeye günler kala adaya kim veda edecek? Survivorda bu akşam elenecek olan kişi diğer gidenlerden daha çok fazla üzülecek. Çünkü birleşeme partisine katılamayacak. Survivor'da 2 dokunulmazlık oyununu da kaybeden Ünlüler takımında tahammül kalmadı. Takım adeta yıkıldı. Survivor'da 3'lü sürpriz pota! Ünlüler takımında taşlar yerinden oynayacak. Güçlü isimler bir bir potaya çıkmaya başladı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımında Turabi krizi yaşandı. Oylamada adı çıkan isimller Elif Şadoğlu, Merve Aydın ve Turabi Çamkıran oldu. Bu 3 güçlü isimden bu hafta adaya ve hayallerine veda edecek isim kim olacak? Bu akşam elenme adaylarından bir kişi adaya veda edecek. Survivor ada konseyi canlı İZLE

Peki bu akşam survivorda kim elendi? Survivorda kim gitti? Survivorda elenen isim kim oldu? Survivorda elenen kim? Survivor eleme oldu mu? Survivorda elenen kişi belli oldu mu?Survivor izle.... Survivor'da 7 Mayıs'ta elenen ismi haberimizin detayından öğrenebilirsiniz...

TURABİ KENDİSİNİ TAKIM ARKADAŞLARINDAN AYIRDI

Survivor'da büyük kriz! Turabi oyuna bile çıkmadı...

TV8 ekranlarında reyting rekorları kıran Survivor'da takım arkadaşlarının kendisini yazmasına sinirlenen Turabi, oyuna çıkmayarak tepkisini ortaya koydu.Survivor 65. bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor yeni bölümde Turabi krizi yaşanıyor. Takım arkadaşlarının kendisini yazmasına sinirlenen Turabi, hem adada hem de oyunda ayrı takılıyor. Hatta oyuna bile çıkmıyor.

SURViVOR'DA ELEMEYE ÇIKAN İSİMLER KİMLER OLDU?

Survivor'da iki dokunulmazlık oyunu oynandı. Gönüllüler takımı iki dokunulmazlık oyununda da süper bir performans sergileyerek birleşmeye 7 kişilik ekiple katılmayı sağladı. Ünlüler takımı iki dokunulmazlık oyununu da kaybetti. Böylece ada konseyinde yüzü gülen takım Gönüllüler takımı oldu. İlk yapılan oylama sonucunda ilk eleme adayları belli oldu. Elif ilk eleme adayı oldu. Bireysel dokunulmazlık sahibi Mustafa Kemal ikinci adayı Merve Aydın olarak belirledi.

Ünlüler ikinci dokunulmazlık oyununu da kaybetti ve bir kişi daha eleme adayı oldu. Dün akşam yapılan oylamada Turabi çıktı ve üçüncü aday da belirlendi. Böylelikle Turabi, Elif, Merve elemeye çıkan isimler oldu.

SURVİVOR'DA TURABİ KRİZİ

Survivor'da eleme günü Turabi krizi yaşandı. Ada konseyinde adının tüm arkadaşları tarafından söylenmesine tepki gösteren Turabi adeta takım arkadaşlarına savaş açtı. Bundan sonra tek hareket edeceğini söyleyen Turabi "Demek ki bundan sonra ismi söylenecek kişi benim" diyerek takım arkadaşlarına sitem etti.Yeni bölüm tanıtımında arkadaşlarıyla arasına set çeken Turabi ödül oyununda oynamayacağını belirterek takım arkadaşlarından uzaklaştı.

BARAKA OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dün akşam yapılan baraka oyununda kazanan taraf Gönüllüler takımı oldu. Bu haftayı rahat yataklarında geçirecek olan Gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununa odaklandılar.

MOR ODA ÖDÜLÜ ÜNLÜLER TAKIMININ OLDU!

Mo oda oyununda gülen taraf Ünlüler takımı oldu. Ünlüler takımı oyunu kazanarak Mor odanının tadını çıkardılar.

Survivor 2018 All Star Merve Aydın Kimdir? Kaç Yaşında, Aslen Nereli ?

Survivor 2018 All Star kadrosunda yer alacağı açıklanan Merve Aydın kimdir? Kaç Yaşında, Aslen Nereli ? İşte, hakkındaki detaylar!

Merve Aydın aslen Ordulu. Survivor ile tanıdığımız Merve Aydın, 17 Mart 1990 tarihinde İstanbul Bakırköy'de doğdu. Özel Doğa Anadolu Lisesi'nden mezun olan Merve Aydın bir sporcu. ENKA spor kulübünün oyuncusu olan Survivor 2018 All Star Merve Aydın, 2008 yılında Dünya Gençler Atletizm Şampiyonasında 800 metre yarışında üçüncü gelerek gümüş madalya kazandı.2011 yılında İzmir'de yapılan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası-A Grubu 4x400 m bayrak yarışında birinci olan Merve Aydın , yine 2011 yılında da Çek Cumhuriyetinde yapılan Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'nda 800 metre koşuda gümüş madalya kazandı. Çin'de yapılan 2011 yılında Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 bayrak yarışında 3.lük elde ederek gümüş madalya kazanan Merve Aydın , 2012 yılında Londra'da yapılan Dünya Salon Atletizm Şampiyonası kadınlar 800 metre seçmelerinde yarış esnasında sakatlanarak 3:24.35′lik dereceyle serisini sonuncu olarak bitirdi.

Merve Aydın daha önce de Survivor 2014 ve Survivor 2015 All Star takımlarında yarışmıştı.

TURABİ ÇAMKIRAN KİMDİR?

1987 yılında Mersin'in Erdemli ilçesinde dünyaya gelen Turabi Çamkıran, aslen Kahramanmaraşlıdır. Meslek olarak da terzilik yaparak geçimini sağlayan Turabi Çamkıran, amatör olarak tekvando, box ve muay thai ile ilgilenmiştir.

Profesyonel olarak “Muay Thai” yerinde öğrenme isteği ile Tayland’a gitti. Burada yerinde eğitim ile teknik ve fiziğini geliştirerek dövüşçüye dönüştü. Aynı zaman da MMA (kafes dövüşü) maçlarında da birçok ülkede müsabakalara katıldı.

Hiphop Street Dans haricinde Break Dans ve birçok farklı dans türünü başarı ile yapan Turabi Çamkıran, 2008 yılında "Benimle Dans Eder Misin" adlı yarışmaya katıldı. 2013 yılında Acun Ilıcalı’nın hazırladığı ve jüri üyeliğinde Acun Ilıcalı, Hülya Avşar ve Eser Yenenler’in olduğu “Yetenek Sizsiniz Türkiye” adlı yarışmada da boy gösteren Çamkıran, 2014 yılında katıldığı Survivor'da sezonu şampiyon olarak tamamladı. Ardından 2015 yılında Survivor All Star’a katılan Çamkıran, yine birincilik koltuğunda yer aldı.

ELİF ŞADOĞLU KİMDİR?

1992 yılında dünyaya gelen Elif Şadoğlu, fitness eğitmenliği yapmaktadır. Katıldığı 2014 TVG ve Fitness şampiyonasında Avrupa Vücut Geliştirme Fitness şampiyonu olan Elif Şadoğlu, geçtiğimiz yıl düzenlenen Survivor 2017'de yer almış ve yapılan halk oylamasının ardından adaya veda etmişti.

Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkat çeken ve kaslı vücuduyla verdiği pozlarla sportmen kişiliği ön plana çıkan Elif Şadoğlu, katıldığı Survivor 2017'nin tanıtımında, "Hayatta hayatı ya en iyi yapacaksın, ya da en iyi yapana bırakacaksın" sözleriyle ne kadar iddialı bir yarışmacı olduğunu vurgulamıştır. Elif Şadoğlu son olarak, Acun Ilıcalı'nın kararı ile birlikte Survivor 2018'e dahil oldu. Başarılı yarışmacı Elif Şadoğlu, Survivor 2018'de All Star takımında yarışıyor.