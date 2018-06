Survivorda Kim Elendi? Kim Gitti Survivorda? 4 Haziran Survivor Adaya Veda Eden İsim

Survivorda kim elendi? Kim gitti survivorda? 4 Haziran'da Survivorda elenen isim kim oldu? Bu akşam Survivor'da büyük bir gece yaşanacak. İki takımda da ikişer kişi bu akşam eleme adayı. Ünlüler takımından potada olan kişiler Turabi ve Ümit Karan. Gönüllülerde ise Hakan Hatipoğlu ve Damla Can. Ünlüler takımında eleme adayı olan Ümit Karan, ilk kez potaya girdi. Survivorda elenen isim bu akşam Acun Ilıcalı'nın duyurmasıyla belli olacak. İki takımda bu akşam kendi takımlarından birinin elenmemesi için dua ediyor. Dokunulmazlık oyunlarında iki takımda artık eşit gidiyor. Adem ve Turabi kavgası Ünlüler takımında büyük bir hezimet yaşatmıştı. Finale son günler kala ve hızlandırılmış çekimler başladığından bu yana iki takım yarışmacılarından hiçbiri Kıbrıs'a gitmeden elenmek istemiyor. İşte her şey bu akşam belli olacak. Peki survivorda kim elendi? Kim gitti survivorda? 4 Haziran'da Survivorda elenen isim kim oldu? İşte tüm ayrıntılar...

SURVİVOR'DA HAKAN HATİPOĞLU SAKATLANDI!

Survivor’da oyunlar sırasında sakatlanan Hakan Hatipoğlu zor anlar yaşadı. Boynunu tutan Hakan, sonrasında o anlar için ‘ölüyorum zannettim’ dedi.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2018 bu akşam 88. bölümüyle ekranlara geldi. 3 Haziran akşamı, ünlüler ve gönüllüler takımından oyuncular ikinci dokunulmazlık oyununu kazanmak için tüm güçleriyle adeta savaştı. Oldukça gerilimli ve sert dakikaların yaşandığı ikinci dokunulmazlık oyununun galibi ünlüler takımı oldu. Bu sonucun ardından gönüllüler takımı önce bireysel dokunulmazlık oyunu ile kendi içinde yarıştı ve ardından eleme adaylarını belirlemek için ada konseyi yaptı.

SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’da oynanan ödül oyununda, ödül açıklandığı an da iki takım yarışmacıları da adeta çılgına döndü. Ödülü kazanan yarışmacılar zipline yapmaya gittiler ve eğlenceli aktivitenin ardından nefis yemeklerle buluştular. Parkurda rüzgar gibi esen bir gönüllüler takımı yer aldı. Ünlülerin önde olmasına rağmen pes etmeyen gönüllüler takımı yarışmacıları 10-8’lik skorla güzel ödülün sahibi oldular.

SURVİVORDA KİM ELENDİ?

Survivorda bu akşam Acun Ilıcalı kimin elendiğini açıklayacak. 4 kişi eleme potasında bu hafta. Bunlar Gönüllülerden Damla ve Hakan Hatipoğlu. Ünlülerden ise Turabi ve Ümit Karan. Peki survivorda kim elendi? Survivorda kim gitti? Survivordan elenen, survivordan giden ismi açıklanır açıklanmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

Acun Ilıcalı'dan Kıbrıs açıklaması! "10 gün içinde açıklayacağız"

Turabi'yi güldüren Hasan anısı! "Aklımdan hiç çıkmıyor"

SURVİVOR ADEM KILIÇÇI KİMDİR?

Survivor'da geçen senede sürekli potaları çıkıp adada kalmayı başaran Adem Kılıççı, bu akşam eleme potasında aday. Geçen sene finalde şampiyonluğu Ogeday'a kaptıran Adem Kılıççı bu akşam adada kalabilecek mi? Peki Adem Kılıççı kimdir?

1986 yılında Ağrı'da dünyaya gelen Adem Kılıçcı'nın Türkiye'ye Kafkasya'dan göç etmiş Karapapak Türkleri'nden olduğu biliniyor. İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesi'nin üyesi olan Kılıççı Antalya'da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı. Şikago'nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti. 2008 yılında yapılan Yaz Olimpiyatları çerçevesinde de 69 kiloda mücadele ettiği İngiliz rakibi Billy Joe Sanders’e 14-3 skor ile yenildi. İngiliz boksör ile yaptığı mücadeleden yenilgi ile ayrılınca Adem Kılıççı, 2008 yılı Yaz Olimpiyatları’na da veda etti.

İtalya’nın Pascara kentinde, 2009 yılında gerçekleştirilmiş olan Akdeniz Oyunları’na da katılan Adem Kılıççı, yarışmalardaki üstün performansı sayesinde Akdeniz Oyunları’ndan gümüş madalya alarak ayrıldı. 2011 yılında Ankara’da gerçekleştirilen Büyükler Avrupa Şampiyonası’na da katılan başarılı boksör buradan da gümüş madalya alarak ayrıldı.

MURAT CEYLAN KİMDİR?

Murat Ceylan, 15 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Liseden mezun olduktan sonra Londra'ya gitti ve orada, Central Saint Martins de Endüstriyel tasarım okudu. 2 yaşında piyano çalmaya başlayan ve müzik ile ilgilenen Murat Ceylan Wish, İstanbul Devlet Konservatuvarları Profesörü Ergican Saydam'dan müzik dersleri aldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur. Şu an ise Yuksek Lisans eğitimine devam etmektedir.

Müzikten başka birçok spor dalı ile ilgilenen Murat, İstanbul Atlı Spor Klubü'nde lisanslı binicilik yapmaktadır. Fitness a olan ilgisi dışında, Surf ve paten yapmayı seven ve aynı zamanda maceracı bir kişiliğe sahiptir.

YAĞMUR BANDA KİMDİR?

20 yaşındadır. Lise mezunudur. 12 yaşından beri spor yapmaktadır. 12 yıldır tekvando ile uğraşmaktadır. Türkiye ve Balkan şampiyonluğu vardır. 2014 yılında Avrupa şampiyonluğu vardır. Bu sene Türkiye ikincisi olmuştur.Yağmur Banda, özellikle yüzme dalında başarısı ön plandadır.İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Taekwondo takımında yer almaktadır.

MUSTAFA KEMAL KURT KİMDİR?

Profesyonel Rugby oyuncusu olan Mustafa Kemal Kurt aynı zamanda Türk Rugby Milli Takımı'nın kaptanı ve 8 yıllık oyuncusudur. Rugby'nin yanında Crossfit ilede ilgilenen Mustafa Kemal Kurt, bu alandada uluslararası müsabakalarda yer almıştır.

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümünden mezun olan Mustafa Kemal Kurt yaşamına İstanbul'da devam etmektedir. Son olarak Survivor 2018'e dahil olması ile adından söz ettiren Mustafa Kemal Kurt, Gönüllüler Takımının iddialı yarışmacılarından biri olacak.

SURVİVOR HAKAN HATİPOĞLU KİMDİR?

Survivor Hakan Hatipoğlu Kimdir? Survivor Hakan elendi mi? İlk önce Var mısın Yok musun yarışması ile ismini duyuran Hakan Hatipoğlu, Survivor 2018 All Star kadrosu Gönüllüer takımında yarışıyor

Eski yarışmacılardan Gizem Hatipoğlu ile evliliği sürdüren Hakan Hatipoğlu, Survivor 2018 All Star kadrosuna dahil oldu. Performansıyla kendinden söz ettiren Hatipoğlu'nun bu sene olacak Survivor 2018 yarışmasında performansının nasıl olacağı merakla bekleniyor. Peki Hakan Hatipoğlu kimdir? Hakan Hatipoğlu ne iş yapar?

Survivor Hakan Hatipoğlu kimdir?

Survivor 2018 All Star kadrosunda yer alacağı açıklanan Hakan Hatipoğlu, 28 Kasım 1979'da Çanakkale'de doğdu. Milli sporcu, yarışmacı, oyuncu ve sunucudur.

İsmimi ilk kez Var Mmsın, Yok musun ile duyuran Hakan Hatipoğlu, Işık Üniversitesi İşletme Bölümü, Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans İşletme Bölümü'nde eğitim aldı. Var Mısın Yok Musun yarışmacısı Gizem Akın ile evlendi. Hakan, Milli bir sporcudur ve Adalarspor'da aktif olarak Su Topu oynamaktadır.

Kariyerini sunucu olar devam ettiren Survivor Hakan Hatipoğlu, 2013 Akdeniz Oyunları'nda Türkiye Sutopu Milli Takımı'nda yer aldı. Hakan Hatipoğlu, Survivor 2010 sezonunda öne çıkan isimlerden biriydi. Bir dönem 'Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi' adlı dizi filmde de rol almıştır.

SURVİVOR TURABİ ÇAMKIRAN KİMDİR?

Survivor 2018 All Star kadrosunda yer alan açıklanan Turabi Çamkıran kimdir? Kaç yaşında, Aslen nereli? İşte, hakkındaki detaylar

Turabi Çamkıran, 1988 yılında Mersin, Erdemli’de doğdu. Lise yıllarında Break Dansa merak salan Turabi bu yeteneğini geliştirmek için Güzel sanatlar bölümüne kaydoldu ve Mersin üniversitesi Güzel Sanatlar bölümünden mezun oldu.

Çocukluk yıllarında yaşadığı çevrenin etkisiyle dövüş sporlarına merak saldı. Türkiye’de yenildiği bir “Muay Thai” maç sonrası bu işi yerinde öğrenme azmi ile Tayland’a gitti ve burada yerinde eğitim ile teknik ve fiziğini geliştirerek dövüşçüye dönüştü. Tayland'ta gösteri amaçlı yapılan gerçek dövüşlere katılarak para kazandı.

Turabi Çamkıran, 2014 yılında katıldığı Survivor yarışmasının birincisi olmuştu.

DAMLA CAN KİMDİR?

Damla Can, 1990 yılında İstanbul'da doğmuştur. Genç yaşlarından itibaren sporla ilgilenmeye başlayan Can, özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışan Damla Can, 2016 yılındaki Survivor yarışmasında yer almıştır.

Özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışan Damla, Jimnastik, step, aerobik ve fitness dersleri veriyor. Spor yaptığı esnada fotoğraflarını paylaşan Damla Can düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine topluyor. Damla Can; 27 yaşında 171 boyunda ve 56 kilogram ağırlığındadır.