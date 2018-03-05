Survivor'da kim elendi? Survivor'a veda eden isim

Survivor adalarında gerilim gün geçtikçe artıyor. Adaya veda eden isimler Marcus, Gamze ve Gizem olmuştu. Artık yarışmacıların ve seyircilerin gözü bu akşamki elemede. Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, elenmek üzere bir isim çıkarttı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan bir kişi ve takımdaki performans birincisi bir isim daha söylerek toplam 3 kişi elenmek üzere potaya çıkarıyor.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu oynanan oyunlar sonucunda All Star takımı kazandı. Gönüllüler takımından Ramazan, Cumali, Birsen ve Gizem potaya girmiş, elenen isim Gizem olmuştu. Bu hafta dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler yine oylama yapıldı. Yapılan oylama sonucunda en çok ismi çıkarak potaya ilk giren isim İpek oldu. İkinci adayı ise bireysel dokunulmazlığı kazanan Cumalı söyledi. Bu isim ise Melih oldu. Anıl Berk Baki ise, elenmesi için Emre'nin ismini verdi.

SURVİVOR İPEK KİMDİR?

CrossFit sporcusu olan İpek Yaşar Hukuk Fakültesini bitirmiştir. Daha sonra yüksek lisans yapan İpek Yaşar başarılı bir avukat adayıdır. Crossfit Balaban'da koç olarak çalışan İpek Yaşar aynı zamanda Galatasaray su sporu takımında da uluslar arası bir oyuncudur. İpek Yaşar spor kariyeri ile ön planda olmayı çok sevmektedir.

Sporcu olduğu bilinen Survivor İpek, survivor 2018'de boy gösteriyor. Ancak 3.hafta itibari ile şuan eleme potasında.

SURVİVOR EMRE KİMDİR?

Emre ise aslen Adanalı ancak Eskişehir'de yaşıyor. Oldukça iddialı konuşan Emre, 'Şimdiden daha buradki ortamın içinde kendimi hissettim ve adapte oldum. Ben sınırlara karşı doğdum. Elimden geleni ardıma koymam' dedi.

ADAYA VEDA EDEN MARCUS KİMDİR?

Survivor 2018 All Star yarışmacısı Marcus adaya veda eden ilk isim oldu. Survivor Marcus, sakin yapısı ve farklı tarzıyla dikkat çekti. Gönüllüler takımında ismiyle izleyiciler tarafından merak edilen 2018 Survivor Marcus kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Marcus'un Gerçek ismi ne?Peki kimdir Survivor Marcus? İşte merak edilenler…

Marcus'un gerçek ismi

Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çeken Survivor Marcus yani Yiğit Marcus Aral bu yıl dikkat çeken isimler arasında yer aldı. Yarışmaya erken vedası sevenlerini bir hayli üzdü