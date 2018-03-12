Survivor'da kim elendi? Survivor'a veda eden isim belli oldu | Survivor'da kim gitti?

Survivor'da adaya veda eden isim Nihat Doğan oldu. Survivor adalarında gerilim gün geçtikçe artıyor. Yarışmadan bu yana Adaya veda eden isimler Marcus, Gamze, Gizem ve Emre olmuştu. Artık yarışmacıların ve seyircilerin gözü bu akşamki elemede. Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, elenmek üzere bir isim çıkarttı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan bir kişi ve takımdaki performans birincisi bir isim daha söylerek toplam 3 kişi elenmek üzere potaya çıkarıyor. Nagihan'ın Gönüllülere geçmesiyle adalardaki gerginlik arttı. Nagihan'ın takımı yarı yolda bıraktığını düşünen All star takımı Nagihan'a ateş püskürdü. Dokunulmazlık oyununda büyük mücadele veren iki takım dişe diş mücadeleler sergiledi. Gönüllüler takımı bu sezon ilk defa dokunulmazlık oyunu kazanırken, All star takımı ilk defa konseye giderek isim yazarak eleme adayı çıkarmak zorunda kaldılar. Peki Survivor'da Kim Gitti, Survivor'da Kim Elendi? Survivor 2018 Dokunulmazlık Kim Kazandı? Survivor'da Adaya Kim Veda Etti? Survivor 2018 elenen kim? gibi tüm merak ettiklerinizi haberimizden bulabilirsiniz.

NİHAT DOĞAN ADAYA VEDA ETTİ

Survivor All Star'da adaya veda eden isim Nihat Doğan oldu

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu oynanan oyunlar sonucunda Gönüllüler takımı kazandı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden All Star'da oylama yapıldı. Yapılan oylama sonucunda en çok ismi çıkarak potaya ilk giren isim Nihat Doğan oldu. İkinci adayı ise bireysel dokunulmazlığı kazanan Turabi söyledi. Turabi'nin elenmesi için verdiği isim ise Damla oldu. Sema Aydemir ise elenmesi için Murat''ın ismini verdi.

GEÇEN HAFTANIN EN İYİ PERFORMANSLARI

Survivor'da haftanın en iyi performans gösteren yarışmacıları da belli oldu. Erkeklerde Ümit Karan ve Turabi en iyi performansa sahip yarışmacılar olurken kadınlar da ise Sema ve Nagihan oldu.

SURVİVOR MURAT CEYLAN KİMDİR?

Murat Ceylan, 15 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul'da doğdu. Liseden mezun olduktan sonra Londra'ya gitti ve orada, Central Saint Martins de Endüstriyel tasarım okudu. 2 yaşında piyano çalmaya başlayan ve müzik ile ilgilenen Murat Ceylan, İstanbul Devlet Konservatuvarları Profesörü Ergican Saydam'dan müzik dersleri aldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun oldu.

Müzikten başka birçok spor dalı ile ilgilenen Murat, İstanbul Atlı Spor Klubü'nde lisanslı binicilik yapmaktadır. Fitness a olan ilgisi dışında, Surf ve paten yapmayı seven ve aynı zamanda maceracı bir kişiliğe sahiptir.

SURVİVOR DAMLA CAN KİMDİR?

Damla Can, 1990 yılında İstanbul'da doğmuştur. Genç yaşlarından itibaren sporla ilgilenmeye başlayan Can, özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışan Damla Can, 2016 yılındaki Survivor yarışmasında yer almıştır.Jimnastik, step, aerobik ve fitness dersleri de veren Damla Can, aynı zamanda sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine topluyor.

SURVİVOR NİHAT DOĞAN KİMDİR?

Nihat Doğan, 13 Şubat 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Henüz 15 yaşındayken babasını kaybeden Doğan, aile büyükleri tarafından Muş'a götürülmek istedi ancak gitmek istemediğinden dolayı İstanbul'da kaldı. İstanbul Avcılar'da bir çay bahçesinde istek üzerine şarkı söyleyen Doğan, orada bulunan ve Almanya'da ikamet eden bir çiftin önerisiyle Almanya'ya gitti. Ancak Almanya'da istediği başarıyı yakalayamayacağını düşünüp yeniden Türkiye'ye döndü.

SURVİVOR İPEK KİMDİR?

CrossFit sporcusu olan İpek Yaşar Hukuk Fakültesini bitirmiştir. Daha sonra yüksek lisans yapan İpek Yaşar başarılı bir avukat adayıdır. Crossfit Balaban'da koç olarak çalışan İpek Yaşar aynı zamanda Galatasaray su sporu takımında da uluslar arası bir oyuncudur. İpek Yaşar spor kariyeri ile ön planda olmayı çok sevmektedir.

Sporcu olduğu bilinen Survivor İpek, survivor 2018'de boy gösteriyor. Ancak 3.hafta itibari ile şuan eleme potasında.

SURVİVOR EMRE KİMDİR?

Emre ise aslen Adanalı ancak Eskişehir'de yaşıyor. Oldukça iddialı konuşan Emre, 'Şimdiden daha buradki ortamın içinde kendimi hissettim ve adapte oldum. Ben sınırlara karşı doğdum. Elimden geleni ardıma koymam' dedi.

ADAYA VEDA EDEN MARCUS KİMDİR?

Survivor 2018 All Star yarışmacısı Marcus adaya veda eden ilk isim oldu. Survivor Marcus, sakin yapısı ve farklı tarzıyla dikkat çekti. Gönüllüler takımında ismiyle izleyiciler tarafından merak edilen 2018 Survivor Marcus kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Marcus'un Gerçek ismi ne?Peki kimdir Survivor Marcus? İşte merak edilenler…

Marcus'un gerçek ismi

Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çeken Survivor Marcus yani Yiğit Marcus Aral bu yıl dikkat çeken isimler arasında yer aldı. Yarışmaya erken vedası sevenlerini bir hayli üzdü