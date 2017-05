Survivor'da kim elendi? Survivor'da kim gitti | 2 Mayıs Survivor'da elenen isim

Survivor'da kim elendi, Survivor'da kim gitti. Survivor'da bu hafta nefesler tutuldu. Survivor'da iki dokunulmazlık oyununu da kaybeden Gönüllüler zor bir konsey geçirdi. Survivor'da kim elendi? Survivor'da adaya veda eden isim kim oldu hepsi bu akşam yayınlanacak bölümde belli olacak.

CEZA OYUNUNU KAYBEDEN ÜNLÜLER -1 İLE BAŞLADI

Ceza oyununu oynayan iki takımda müthiş bir performans göstermişti. Oyunun cezası ise kaybeden takım bu hafta 2 dokunulmazlık oyununda da skor -1 ile başlayacaktı. Yani turu kazanmak için 6 sayı alması gerekecekti. Büyük bir mücadele veren iki takımdan kazanan gönüllüler oldu ve ünlüler bu hafta iki dokunulmazlık oyununa da -1 skor ile başladı.

İLK DOKUNULMAZLIK OYUNU ÜNLÜLERİN

Geçen hafta takımlarından Şahika'yı yollayan ünlüler takımı artık dokunulmazlık oyunlarına daha da asılmaya başladı. Eşit devam eden mücadele Best of'a kalarak kazanan belirlendi. Best ofta verilen mücadelede başarılı olan takım Ünlüler oldu ve dokunulmazlığın sahibi oldu. Ünlüler takımında herkes derin bir oh çekerek, ikinci dokunulmazlık oyunu içinde savaşacaklarını söyledi.

GÖNÜLLÜLER BİREYSEL DOKUNULMAZLIK İÇİN YARIŞTI

Dokunulmazlık oyunun gün geçtikçe arttığı önem iki takımada yansıdı. Büyük hırs ve performansla devam eden oyunlarda ilk dokunulmazlığı ünlüler kazandı ve elenmesi için 2 kişi aday çıkacaktı. Ancak bunun öncesi bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan kişi hem kendini koruyacak hemde elenmesi için 1 aday söyleyecekti. Kıran kırana geçen mücadelede bireysel dokunulmazlığı kazanan Ogeday oldu.

ADA KONSEYİNDE İLK ELENME ADAYLARI BELLİ OLDU

İlk dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler ada konseyine gitti. Ada konseyinde ismi en çok çıkan isim Berna oldu ve elenmesi için ilk aday belirlendi.

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Ogeday, elenmesi için Anıl'ın ismini söyledi. Ve artık elenmesi için potada Anıl ve Berna oldu.

ANLAT BAKALIM OYUNUNDA EĞLENCELİ ANLAR

Survivor'un artık klasikleşen bir oyunu hale gelen 'Anlat Bakalım' yine ekranları kırdı geçirdi. Kuşkusuz Survivor'un en güzel ve en eğlenceli ikilisi Sabriye ve Adem güne adeta damgasını vurdu.

Tabu şeklinde oynanan oyunda Kazanan Ünlüler oldu ve turtalarını afiyetle yedi.

İKİNCİ DOKUNULMAZLIK YİNE ÜNLÜLERDE

İkinci dokunulmazlık oyununda da kıyasıya verilen mücadeleyi Best of belirledi. Best ofta verilen büyük mücadelede kazanan ünlüler takımı oldu ve bu hafta konsey stresi yaşamadan yollarına devam etti.

GÖNÜLLÜLER YİNE BİREYSELDE

Bu hafta büyük bir hezimete uğrayarak iki dokunulmazlığıda kaybeden gönüllüler yeniden bireysel dokunulmazlığı gitti. Nefes kesen mücadelede bireysel dokunulmazlığı kazanan Elif oldu ve kendini korumaya aldı. Elif ada konseyinde isim söylemeyecek çünkü önceden Acun Ilıcalı'nın açıkladığı kurallar neticesinde iki takım üst üste dokunulmazlık oyunu kaybederse o takımda 3 aday çıkacak. Bu yüzden Elif sadece isminin söylenmemesi için kendini korudu.

ADA KONSEYİNDE GERGİN DAKİKALAR!

Ada konseyinde gergin dakikalar yaşayan gönüllülerde arkadaşlarından en çok ismi iki isim olan Burçak ve Gökhan 4'er oy alarak ikisi birden potaya girdi.

Taktik yaptığını açıklayan Anıl, 'Ben potadayken benden önce gidebilecek arkadaşları da potaya sokmak istedim, halk karar versin' dedi.

Konseyde gergin dakikalar yaşanırken potaya konulan Burçak, adadaki en yakın arkadaşı Tuğçe'nin ağladığını görünce gözyaşlarına hakim olamadı. İkili bir süre gözyaşı döktükten sonra Anıl'a sert çıktı.

Bu konsey sonucunda elenmesi için potaya girenler Berna, Anıl, Burçak ve Gökhan oldu.

MUHTEŞEM ÖDÜL İÇİN KIYASIYA MÜCADELE!

Survivor'da iki takım muhteşem ödül için kıyasıya mücadele verdi. Ödül zipline yapmak ve güzel bir ziyafetti.

Bu oyunu kazanan da Ünlüler oldu ve zipline tadını çıkardı.

Ekranları başındakileri güldüren ödülde yarışmacılar adeta stres attı.

MÜTHİŞ ÖDÜL MÜTHİŞ EĞLENCE!

Survivor'da zorlu yaşam mücadelesinden 1 günde olsa ayrılan Ünlüler doyasıya eğlendi. Zipline yaparak stres atan ünlülerin hem keyifleri yerine geldi hem de ekran başındakileri güldürdü.

Doyasıya eğlenen Ünlüler daha sonra karınlarını doyurmak için müthiş bir masaya oturarak ziyafet çekti.

ELENEN KİŞİ BU AKŞAM BELLİ OLACAK

Bu hafta dokunulmazlıklardan yana şansı olmayan Gönüllülerde herkes bu akşamı bekliyor. Elenme adayı olarak potaya çıkan 4 aday Berna, Anıl, Gökhan ve Burçak için kader bu akşam belli olacak.

Berna mı? Anıl mı? Gökhan mı? Burçak mı?