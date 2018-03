Survivor'da kim GİTTİ? Kim ELENDİ? Survivor'da Adaya KİM VEDA ETTİ? (26 Mart Survivor Elenen KİM OLDU)

Survivor'da son haftalarda tansiyon hiç düşmüyor. Geçen hafta dokunulmazlık oyununu kazanan All Star takımı rahat bir nefes almıştı. Gönüllüler takımından ise eleme potasına, İpek, Ramazan ve Birsen çıkmıştı. Bu 3 isim arasından adaya İpek veda etmişti. Rekabetin kızıştığı Survivor'da bu hafta dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Bireysel dokunulmazlık oyununun galibi haftalardır konseyde ismi yazılan Cumali oldu. Birsen ise haftanın en iyi performansıoldu.Birsen ve Cumali bu hafta ismi yazılmayacak iki isim oldu. Dokunulmazlık oyununda All Star takımının güçlü oyuncusu Merve sakatlık geçirdi. Gönüllüler takımından Batuhan ise buna inanmayıp "Şov yapıyor" deyince herkes geriliyor. Turabi Batuhan'a dönüp "Sen şov yapma "dedi. Merve ise Batuhan'a "Suya sen mi düştün benimle" dedi. Gönüllüler takımından ise Hakan Adem ile yarışı sırasında kaşına aldığı darbeyle yere yığılıyor. Adadan ayrılmak istemeyen yarışmacılar yarışmalarda kıyasıya mücadele ediyor. Türkiye'de ve dünyada reyting rekorları kıran 2018 Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyunu oynanacak. Acun Ilıca'nın her şey yalan bu oyun gerçek dediği dokunulmazlık oyunu bu akşam oynanacak. Peki, Survivor'da elemeye kim çıktı... İşte Survivorda dokunulmazlık oyunu detayları... (MERVE VE HAKAN'IN SON DURUMU NE...)

SURVİVOR'DA ELEMEYE ÇIKAN İSİMLER KİM OLDU?

Survivor'da ada konseyinde elemeye çıkan isimler belli oldu. Yağmur, Anıl ve Ramazan elemeye çıkan 3 isim oldu. Ada oylamasında arkadaşları AAnıl'ın gitmesi yönünde oy kullandı. Bireysel sembolü kazanan Cumali ise, Ramazan'ın adını verdi. Haftasın performans birincisi ismi Birsen ise, Yağmur'un ismini söyledi Böylece elemeye çıkan 3 isim belli oldu.

Anıl'dan arkadaşlarına sitem

Anıl dokunulmazlık oyunun kaybedilmesinden sonra ismi çıkınca arkadaşlarına sitem etti. Survivor Anıl, bundan sonra demekki strateji yapmak gerekiyormuş. Ben de böyle davranacağım dedi.

Ödül oyununda Murat Ceylan sakatlığı

Bu akşam ekrana gelen Survivor'da Murat Ceylan ödül oyunu sırasında sakatlandı.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Gerilimin tavan yaptığı dokunulmazlık oyunu heycanı nefesleri kesti. Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım All Star takımı oldu. Kıran kırana geçen mücadelede dokunulmazlık oyununu 10'a 7 All Star takımı kazandı. Sumo Oyunda 3'te 3 yaparak dokunulmazlık sembolünü Turabi aldı. Gönüllüler takımı bu akşam ada konseyine gidecek takım oldu.

GÖNÜLLÜLER TAKIMINDA 2 İSİM DOKUNULMAZ OLDU

Gönüllüler takımında Birsen en iyi performansı göstererek dokunulmaz oldu. Birsen bu hafta konseyde ismi söylenmeyecek ilk isim oldu.

Cumali'den dokunulmazlık oyununda büyük başarı

Bireysel dokunulmazlık oyununun galibi her konseyde adı çıkan Cumali oldu. Cumali konseyde ismi söylenmeyecek ikinci isim oldu. Cumali ada konseyinde rahat nefes alacak isim oldu. Birsen ve Cumali gitmesi için iki ismi eleme potasına çıkaracak.

ANIL BERK BAKİ KİMDİR?

1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim Bölümü mezunu Anıl Berk Baki Yelken sporu ile ilgilenmekte aynı zamanda Milli sporcudur. Bunun dışında Crossfit antrenörü olarak spor yaşantısını sürdürmektedir. Yelken ve crossfit dışında uzun süre amerikan futbolu, voleybol ve atletizm ile ilgilenmiştir.

Anıl Berk Baki baba tarafından aslen Trabzon'ludur.

YAĞMUR BANDA KİMDİR?

Yağmur Banda, 1998 yılında İzmir'de doğdu. Spor kariyerinde başarılı olan Banda, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Taekwondo takımındadır. 2012 yılında 55 kilolda Türkiye Taekwondo şampiyonluğu elde eden genç sporcunun annesi Deniz Eryılmaz Banda, babası ise Hamit Banda'dır.

2006 yılında başladığı Taekwondo sporunun yanı sıra birçok spor dalıyla ilgilenen Yağmur Banda, özellikle yüzme dalında başarısı ön plandadır.

Yağmur Banda, Survivor 2018 All Starlar-Gönüllüler yarışmasında Gönülüler kadrosunda yer alıyor.

RAMAZAN KALYONCU KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Ramazan Kalyoncu, 8 Nisan 1990 tarihinde Rize'de dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren birçok spor ile uğraşan Kalyoncu, Survivor 2018 All Starlar-Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında yarışacak.

1998 yılında futbol oynamaya başlayan Kalyoncu, 2003 yılında boks yaptı. 2009'da Fitness Eğitmenliği ile uğralaş Kalyoncu, aynı zamanda Pilates, Yoha ve Bokwa dallarıyla da profesyonel olarak ilgilendi. Spor hayatının yanı sıra ekran önü için eğitimler aldı. Onun haricinde özel bir tiyatroda yer alarak kamera önü eğitimi aldı. Best Model Of Turkey'de yarıştı ve burada finale kaldı. Idol Of Models yarışmasında da Türkiye'nin en iyi 3. Erkek Modeli seçilen Kalyoncu daha sonra Tv8'de yayınlanan Göz6 programında yarıştı. Birçok klip ve reklam filmlerinde de yer alan Kalyoncu, son olarak Survivor 2018'de yarışıyor.

Acun Ilıcalı'dan Ümit Karan'ı şaşırtan davranış

Acun Ilıcalı dokunulmazlık oyunu sonrası sembolü vermeden önce Ümit Karan'a övgüler dizip "Mükemmel mücadeleler verdi. Önemli rakiplerini yendi." dedi. Kaptan, tam sembolün kendisine verileceğini zannederken Acun büyük bir sürpriz yaparak "Sembolü ona vermek isterdim ama 3'te 3 yapan Turabi'yi buraya davet ediyorum." diyerek sembolü Türabi'ye verdi. Ümit Karan ise tam bu sırada gülerek Acun'a sitem etti. Ilıcalı bu görüntüleri sadece kendi Instagram hesabından yayınladı.

Survivor'da büyük şok! Merve'ye ne oldu?

Survivor 2018`in yeni tanıtım fragmanında yine kıran kırana mücadeleler yaşanıyor. Yarışmanın yeni yayınlanan son fragmanında All Star takımında yer alan Merve suya düşüp boğulma tehlikesi geçiriyor. Gönüllüler takımından Batuhan ise buna inanmayıp "Şov yapıyor" deyince herkes geriliyor. Oyun esnasında dengesini kaybedip suya düşen Merve suda baygın halde kalıyor.Bunun üzerine Turabi "Sen böyle bir şey iddia edemezsin." deyip Batuhan`ın üzerine yürüyor.

HAKAN DOKUNULMAZLIK OYUNUNDA YERE YIĞILDI

Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyunu sırasında şok bir olay yaşandı. Hakan Adem ile oyun oynadığı sırada kaşına aldığı darbeyle yere yığıldı.

İLK OYUN BARAKA İÇİN OYNANDI

24 Mart akşamı ünlüler ve gönüllüler takımı oyunu kazanmaları halinde 4 gün boyunca konforlu barakada kalmaya hak kazanacak, süt ve kruvasan ise bu ödülün bir parçası olacaktı. Kafa kafaya mücadele eden ünlüler ve gönüllüler takımı, skorlar 9-9'a gelince bayrak yarışına çıktı. Bayrak yarışında ünlüler takımında Turabi-Sema, gönüllüler takımında ise Mustafa Kemal-Birsen parkura çıkan isim oldu. Buna göre kazanan çok az farkla gönüllüler takımı oldu.

#n-717773#

TURABİ ADEM'DEN ÖZÜR DİLEDİ

Geçtiğimiz haftalarda Turabi ile adem arasında yaşanan gerilim, oyunların önüne geçmişti. Sahilde oturan Adem'in yanına giden Turabi, bu tartışmanın gereksiz olduğu ve yaptıklarından dolayı pişman olduğunu ifade ederek özür diledi.

ANIL VE MURAT CEYLAN ARASINDA GERGİNLİK

Survivor'da iletişim oyununda Murat Ceylan ve Anıl arasında bir gerginlik yaşandı. Anılın oyun sırasında söylediği söz Murat Ceylan'ı sinirlendirdi.

Hamburger ödülünü kazanan takım gönüllüler takımı oldu

Survivor'da günler geçtikçe heyecanın daha da arttığı ödül oyunlarında dün kazanan takım gönüllüler oldu. All Star takımı ödül hayaline veda etti.

Ödül oyunundan önce yapılan yatak oyununu All Star takımı kazandı. Hamburger ödülü olan hentbol oyununda da kıyasıya mücadele yaşandı. Oyunun ortasında Acun Ilıcalı ödülünün 2'ye çıkarıldığını açıkladı. Sinirlerin hayli gerildiği oyunun galibi Gönüllüler oldu.

Suvivor'un en uzun parkuru

Yarışmacılar Survivor'un en uzun parkurlarından olan 140 metrelik parkurda yarışacaklar.

NAGİHAN VE SAHRA ÖDÜL OYUNUNDA KAVGA ETTİ

Dün oynanan ödül oyunu sonrası Nagihan ve Sahra birbirine girdi. Hentbol oyununda iki yarışmacı arasında sinirler gerildi.