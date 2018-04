Survivor'da kim gitti? SURVİVOR KİM ELENDİ? | Survivorda yeni takımlar

Survivor'da kim gitti? SURVİVORDA KİM ELENDİ? All Star takımı artık oldukça güçlü. Gönüllüler takımı All star takımı karşısında sadece bir kez dokunulmazlık oyunu kazanabildi. Kazandıkları dokunulmazlık oyununda da All stardan adaya veda eden isim Nihat Doğan olmuştu. Gönüllüler takımı o oyundan sonra bir başka dokunulmazlık oyununu kazanamadı. BU hafta oynanan oyun da kıran kırana geçti. All star öne geçmişken, Gönüllüler takımı all star takımını yakalıyordu ki All star takımı tekrar 6-6'dan geri döndü. Acun Ilıcalı konseyde son dakika açıklaması yaptı. Gönüllüler takımından Batuhan'ın ekip ile görüşüp yarışmaya devam edemeyeceğini söyledi. Bu durumda Batuhan yarışmadan çekilmiş oldu.Batuhan'ın yarışmadan çekilmesi hem gönüllüler hem de all star tarafından şokla karşılandı. Acun All star takımını bölme konusunda kararı açıklayınca all star takımı adeta buz kesti. Nefesler bu akşam kimin hangi takımda olacağında. Murat ve Hilmicem ikilisi birbirinden ayrılacak mı? soruları çokça sorulmaya başladı. Adem ve Turabi bir küs bir barışık ilişkilerine karşı takımlarda mı devam edecekler? Acun'un bu akşam ki konseyi adeta duygu dolu geçeçek gibi gözüküyor. Bu durumdan özellikle etkilenen Sema, gözyaşlarına engel olamadı. Acun, Sema'ya söz verdi ancak Sema ağlamaktan konuşamadı bile. Acun Ilıcalı Survivor'da yeni bir formata geçildiğini açıkladı. Bundan sonra All star formarı yok. İki takım 6 ya 5 şeklinde bölünecek. Gönüllüler takımında elenmek üzere 3 isim çıktı. Bireysel sembol oyununu kazanan Cumali, Birsen'in adını verdi. İsmi en fazla yazılan isim ise Nevin oldu. Performans birinciliğini kazanan Anıl, Yağmur'un ismini verdi. Böylece bu 3 isimden birinin adaya veda edeceği kesinleşti. Gönüllüler takımı da bu akşam survivorda kim gitti? survivorda kim elendi? sorusunu düşünmekle meşgul. Gönüllüler takımından kim giderse gitsin zaten takımlar birleşip yeni takım olacağı için artık all star takımı ve gönüllüler takımı olmayacak. Bundan sonra güçler karışacak ve herkes kendi için mücadele edecek. Peki Survivor'da kim gitti? SURVİVORDA KİM ELENDİ? Survivorda yeni takımlar...

SURVİVOR'DA YENİ FORMAT! ARTIK ALL STAR TAKIMI YOK

Survivor'da Acun Ilıcalı şok bir açıklama yaptı. Açıklamda all star takımının artık olmayacağını, takımlar arasında denge sağlamak için yarışmacıların bölüneceğini açıkladı.

SEMA GÖZYAŞLARINA ENGEL OLAMADI

All star takımından Sema, Acun'un açıklamalarından sonra gözyaşlarına engel olamadı. All star takımının akibeti yarın belli olacak.

SAHRA ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Acun Ilıcalı'nın şoke eden açıklamalarından sonra all star takımından Sahra, şaşkınlığını gizleyemedi bir süre boyunca elleri yüzünde donakalan yarışmacı kendine gelmekte zorlandı.

SEMA AYDEMİR KİMDİR?

17 Ağustos 1985’te Bursa’da doğdu. Tayfun Akgün'ün antrenörlüğünde Enkaspor'un atleti olan Sema Aydemir, 400m engelli yarışlarıyla tanındı. Sema Aydemir geçmiş yıllarda heptatlon branşında boy gösterdi. Londra 2012 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 4x400m bayrak yarışında yarışma hakkını elde etti. 400m engelli branşında en iyi derecesini 6 Haziran 2012 tarihinde Ankara'da yapılan yarışta 56.62sn'lik derecesiyle elde etti. Sema Aydemir, 2004 Atina Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalyası bulunan Türk çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile 2016 yılında boşandı. Çiftin Ali isminde bir çocukları bulunuyor. Survivor All Star 2018 yılında da heyecanla bekleniyor. Survivor All Star kadrosunda bulunan isimler tek tek araştırılmaya başlandı. 21 Ocak 2017'de yayınlanmaya başlayan 2017 Survivor'ın ünlüler kadrosunda da yer alan Sema Aydemir veya eski soyadıyla Sema Apak kimdir kaç yaşında nereli? Sema Aydemir ne iş yapıyor? All Starlarda yer alacak iddialı isimlerden biri olan Sema Aydemir, 400m engelli branşında en iyi derecesini 6 Haziran 2012 tarihinde Ankara'da yapılan yarışta 56.62sn'lik derecesiyle elde etti.

SURVİVOR BATUHAN BUĞRA ERUYGUN KİMDİR?

1991 yılında dünyaya gelen Batuhan Buğra Eruygun Türk Atlet'tir. Engelli koşularda yarışmakta, Fenerbahçe Spor Kulübünün lisanslı Milli Atlet sporcusudur.

2013 yılında 7.98'lik süre ile 60 metre engelli Türkiye Salon rekorunun sahibidir. 60 metre engeli 8 saniyenin altında koşan ilk milli atlet olarak rekorlar kitabına ismini yazdıran isimdir.

YAĞMUR BANDA KİMDİR?

1998 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Genç yaşına rağmen sporda deneyimli ve başarılıdır. İzmir Büyükşehir Belediyesi Taekwondo takımında yer almaktadır. Yağmur Banda'nın en büyük başarısı 2012 yılında 55 kiloda kazandığı Taekwondo Türkiye şampiyonluğudur.

Yağmur Banda'nın babası Hamit Banda annesi ise Deniz Eryılmaz Banda'dır.

Taekwondo'nun dışında birçok spor dalıyla uğraşan yarışmacı özellikle yüzme sporunda beceri sahibidir. 2006 yılıda Taekwondoya başlayan Yağmur Banda 11 yıldır bu spor ile uğraşmaktadır.

NEVİN YANIT KİMDİR?

Nevin Yanıt kimdir, Barcelona’da düzenlenen 2010 Atletizm Şampiyonası’nda 100 metre engelli dalında yarışan ve 12.63 saniyelik derecesi ile hem Türkiye rekorunu kıran, hem de Avrulpa Şampiyonu olan milli atletimiz. Yanıt, Cüneyt Yüksel tarafından çalıştırılmaktadır.

Nevin Yanıt, 16 Şubat 1986 tarihinde, Mersin’de dünyaya geldi. Genç yaşlardan itibaren atletizmle ilgilenen Yanıt, 2006 Türkiye Üniversitelerarası Atletizm Şampiyonası’nda hem 100 metre hem de 100 metre engelli koşularında altın madalya kazanarak adını Türkiye’ye duyurmayı başardı.

2006 yılında, İspanya’nın Valencia kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası yarışmasına ENKA adına katılan Yanıt, bir önceki senenin şampiyonu İspanyol Gloria Alozie’yi 12.98’lik derecesiyle geride bırakarak 100 metre engelli koşusunda altın madalya kazandı. Ayrıca bu derecesi daha önce Esen Kızıldağ’a ait olan Türkiye Rekoru’nun altında olduğu için hem yeni bir T, hem de Türkiye tarihinde 13 saniyenin altında 100 metre engelli koşan ilk bayan sporcumuz oldu.

BİRSEN BEKGÖZ KİMDİR?

Birsen Bekgöz, 1980 yılında Berlin’de doğmuştur.Kısa mesafe koşucusu olan Birsen Bekgöz; 204-2005 yıllarında 200 metrede, 2004-2006 yıllarında 400 metre engellide, 2010-2013 yıllarından 400 metre engelli yarışlarında zirvede yer edinmiştir.

2004 yılında düzenlenen 400 metre engelli Cezmi Or Kupası’nda altın madalya, 2005 Akdeniz Oyunları’nda 4×400 bayrak yarışında bronz madalya kazanmıştır.

İslam Oyunları’nda 4×100 metre bayrak takımında altın, 4×400 metre bayrak takımında ise gümüş madalya almıştır.