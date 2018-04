Survivor'da kim gitti? SURVİVORDA KİM ELENDİ? All Star takımı artık oldukça güçlü. Gönüllüler takımı All star takımı karşısında sadece bir kez dokunulmazlık oyunu kazanabildi. Kazandıkları dokunulmazlık oyununda da All stardan adaya veda eden isim Nihat Doğan olmuştu. Gönüllüler takımı o oyundan sonra bir başka dokunulmazlık oyununu kazanamadı. BU hafta oynanan oyun da kıran kırana geçti. All star öne geçmişken, Gönüllüler takımı all star takımını yakalıyordu ki All star takımı tekrar 6-6'dan geri döndü. Acun Ilıcalı konseyde son dakika açıklaması yaptı. Gönüllüler takımından Batuhan'ın ekip ile görüşüp yarışmaya devam edemeyeceğini söyledi. Bu durumda Batuhan yarışmadan çekilmiş oldu. Acun Ilıcalı Survivor'da yeni bir formata geçildiğini açıkladı. Bundan sonra All star formarı yok. İki takım 6 ya 5 şeklinde bölünecek. Peki Survivor'da kim gitti? SURVİVORDA KİM ELENDİ?

SURVİVOR'DA YENİ FORMAT! ARTIK ALL STAR TAKIMI YOK

Survivor'da Acun Ilıcalı şok bir açıklama yaptı. Açıklamda all star takımının artık olmayacağını, takımlar arasında denge sağlamak için yarışmacıların bölüneceğini açıkladı.

SEMA GÖZYAŞLARINA ENGEL OLAMADI

All star takımından Sema, Acun'un açıklamalarından sonra gözyaşlarına engel olamadı. All star takımının akibeti yarın belli olacak.

SEMA AYDEMİR KİMDİR?

17 Ağustos 1985’te Bursa’da doğdu. Tayfun Akgün'ün antrenörlüğünde Enkaspor'un atleti olan Sema Aydemir, 400m engelli yarışlarıyla tanındı. Sema Aydemir geçmiş yıllarda heptatlon branşında boy gösterdi. Londra 2012 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 4x400m bayrak yarışında yarışma hakkını elde etti. 400m engelli branşında en iyi derecesini 6 Haziran 2012 tarihinde Ankara'da yapılan yarışta 56.62sn'lik derecesiyle elde etti. Sema Aydemir, 2004 Atina Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalyası bulunan Türk çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile 2016 yılında boşandı. Çiftin Ali isminde bir çocukları bulunuyor. Survivor All Star 2018 yılında da heyecanla bekleniyor. Survivor All Star kadrosunda bulunan isimler tek tek araştırılmaya başlandı. 21 Ocak 2017'de yayınlanmaya başlayan 2017 Survivor'ın ünlüler kadrosunda da yer alan Sema Aydemir veya eski soyadıyla Sema Apak kimdir kaç yaşında nereli? Sema Aydemir ne iş yapıyor? All Starlarda yer alacak iddialı isimlerden biri olan Sema Aydemir, 400m engelli branşında en iyi derecesini 6 Haziran 2012 tarihinde Ankara'da yapılan yarışta 56.62sn'lik derecesiyle elde etti.

SURVİVOR BATUHAN BUĞRA ERUYGUN KİMDİR?

1991 yılında dünyaya gelen Batuhan Buğra Eruygun Türk Atlet'tir. Engelli koşularda yarışmakta, Fenerbahçe Spor Kulübünün lisanslı Milli Atlet sporcusudur.

2013 yılında 7.98'lik süre ile 60 metre engelli Türkiye Salon rekorunun sahibidir. 60 metre engeli 8 saniyenin altında koşan ilk milli atlet olarak rekorlar kitabına ismini yazdıran isimdir.