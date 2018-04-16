Survivorda kim GİTTİ? Survivorda kim ELENDİ? | Survivor’a veda eden isim Kim?

Survivorda kim GİTTİ? Survivorda kim ELENDİ? |Survivor’da eleme adayları kimler?Survivor’a veda eden isim Kim?

Survivor 2018 tüm heyecanıyla devam ediyor. Survivor'da sakatlık şoku yaşandı. Berna yarışmadan diskalifiye edildi. Bu zamana kadar ki en güçlü potanın galibi kim olacak? Hakan, Damlai Cumali üçlüsünden yarışmaya ve hayellerine hangi yarışmacı veda edecek? Survivor'da dokunulmazlık oyunları daha bir önem taşımaya başladı. Damla ve Nagihan arasında oyuncu seçme gerginliği yaşandı. Artık dokunulmazlık oyunarı haftada iki kez oynanıyor. Survivor'da şanssızlığını bir türlü kıramayan gönüllüler takımı haftaya iyi başlamıştı. 2 ödül oyununu peş peşe kazanan gönüllüler takımı büyük bir moral depoladı. Ta ki ilk dokunulmalık oyununa kadar. Dokunulmazlık oyununda kazanmayı bir türlü beceremeyen gönüllüler takımı izleyicileri hayal kırıklığına uğratıyor. Bu zamana kadar oynanan dokunulmazlık oyunları içinde gönüllüler takımı sadece 1 kere kazanabildi. Bir türlü kara bulutları üzerinden atamayan gönüllüler takımının bu akşam ki dokunulmazlık oyununda ne stratejiler uygulayacağı merak konusu oldu. Hakan'a ada konseyinde büyük şok! Başarılı yarışmacılar arasında gösterilen Hakan ada konseyinde ismi Hilmicem tarafından söylenince şaşkına döndü.

Peki, dokunulmazlık oyununun ikincisini hangi takım kazanacak? ? Eleme adayları kim oldu? Survivor'da Kim GİTTİ? Survivor kim ELENDİ. Survivor canlı İzle...

14 Nisan Survivor Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı?

14 Nisan dokunulmazlık oyununun sahibi yine ünlüler takımı oldu. Gönüllüler takımı kazanmak için geldi ama oyunda iyi olan taraf ünlüler tarafıydı. Oyun sırasında Damla ile Nagihan arasında tartışma çıktı. Damla Nagihan'a bu yarışmada iyi olmasına rağmen diğer yarışmanın en düşük performanslı yarışmacısı Merve'yi seçmesi Damlayı adeta delirtti.

GEÇEN HAFTA ADAYA VEDA EDEN İSİM FUNDA OLDU!

Geçen hafta gönüllüler elenmek üzere 3 isim çıkarttı. Bunlar Cumali, Funda ve Yağmur idi. En azı oyu alarak elenen isim geçen hafta Funda Alkayış oldu.

CUMALİ AKGÜL KİMDİR?

HAKAN HATİPOĞLU KİMDİR?

Elemeye Çıkan adaylar kimler oldu?

Dokunulmazlık oyunun ilk kısmı oynandı. Dokunulmazlık oyununda ipi gögüsleyen takım yine Ünlüler takımı oldu. Gönüllüler adeta oyunda dağıldı. Nagihan dışındaki yarışmacıları istenilen performansı gösteremedi. Eleme adayları Hakan ve Cumali oldu. Cumali arkadaşlarının ada konseyinde yazdığı ilk isim oldu. Hilmicem ise bireysel dokunulmazlığı kazanarak Hakan'ın ismini verdi. Konseyde bu durum yarışmacılar arasında şaşkınlık oluşturdu. Turabi ise bu duruma gönüllüler takımının erkekleri bu hafta dokunulmazlığı istemediler dedi. Ünlüler takımı Nagihan için strateji kovalıyor yorumunda bulundular.

Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim: Hilmi Cem

ELEME ADAYLARI: HAKAN VE CUMALİ, DAMLA

Survivor Cumali takımını değiştirdi mi?

Survivor 2018'de son ada konseyinde Nagihan Karadere'den şok bir istek gelmişti. Nagihan, Cumali'nin sürekli sayı kaybetmesi nedeniyle karşı tarafa geçmesini istemişti. Bu durumu değrelendireceğini söyleyen Acun Ilıcalı, Nagihan'ın bu isteğine olumlu yanıt vermedi.

Alp Kırşan Cumali kararını açıkladı

Alp Kırşan, son bölümde Acun Ilıcalı’nın kararını açıkladı: “Gönüllüler takımının bazı istekleri olmuştu. Cumali’nin karşı takıma geçmesi ile ilgili. Bu isteklerinin mümkün olmadığı anlaşıldı. Cumali’ye başarılar diliyoruz.” dedi.

ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Ödül oyununun kazanan takımı ünlüler takımı oldu. Daha iyi bir ada, 5 kuarabiye ve Türk Kahvesi ödülünün sahibi ünlüler takımı oldu.

Skor sonuç: Ünlüler: 5 Gönüllüler:2