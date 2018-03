Survivor'da kim GİTTİ? Survivorda kim ELENDİ? Survivor'da elenen isim

Survivor'da kim gitti? Survivor'da elenen kim? Survivor adalarında gerilim gün geçtikçe artıyor. Yarışmadan bu yana Adaya veda eden isimler Marcus, Gamze, Gizem, Emre ve Nihat oldu. Artık yarışmacıların ve seyircilerin gözü bu akşamki oyunlarda. Bu hafta Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı, elenmek üzere bir isim çıkarttı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Nagihan bir kişi ve takımdaki performans birincisi Funda ise bir isim daha söylerek toplam 3 kişi elenmek üzere potaya çıkartı. Nagihan'ın söylediği isim Ramazan, Funda'nın söylediği isim ise Birsen oldu. Nagihan'ın karşı takıma geçmesiyle adalardaki gerginlik arttı. Nagihan'ın takımı yarı yolda bıraktığını düşünen All star takımı Nagihan'a ateş püskürdü. Dokunulmazlık oyununda büyük mücadele veren iki takım dişe diş mücadeleler sergiledi. Gönüllüler takımı bu sezonda sadece bir kez dokunulmazlık oyunu kazanırken, All star takımı geçen hafta ilk defa konseye giderek isim yazarak eleme adayı çıkardılar ve Nihat Doğan adadan elenmiş oldu. Bu akşam ada konseyinde gönüllülerden bir kişi adaya veda edecek. Bu kişi Birsen, Ramazan ve İpek'ten biri olacak.Survivor Türk - Yunan efsanesi geri döndü. Bu akşam Türkiye ve Yunanistan karşı karşıya geldi. Mücadelenin galibi 10-9 skorla Türkiye oldu. Survivor eleme konseyi merakla bekleniyor. Acun Ilıcalı konseyde performans birincilerini açıkladı. Erkeklerden performan birincisi Hilmicem, ikincisi Mustafa Kemal Kurt oldu. Kadınlarda ise birinci Funda ikinci Damla oldu. PekiSurvivor'da bu hafta Kim Gitti, Survivor'da Kim Elendi? Survivor 2018 Dokunulmazlık Kim Kazandı? Survivor'da Adaya Kim Veda Etti? Survivor 2018 elenen kim? Survivor'da yeni yarışmacı kim?Survivor'da elenen isim kim? Survivor'da kim gitti? gibi tüm merak ettiklerinizi haberimizden bulabilirsiniz.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ? SURVİVOR'DA KİM GİTTİ?

Survivor'da nefesler tutuldu. Ada konseyine giden Gönüllüler takımında bir kişi veda edecek. Oyun sırasında burnundan yaralanan İpek'in konseyde burnundan sarılı halde geldiği görülüyor.

TURABİ İLE ADEM KAVGA ETTİ!

Survivor All star'da konseyde şok anlar yaşandı. Adem ile Turabi'nin birbirine girdiğini açıklayan Acun, iki yarışmacıya da söz vererek bu konunun kapatılacağını ve bir daha yaşanmaması gerektiğini söylerek konuyu kapattı.

TÜRK - YUNAN KARŞILAŞMASINDA HEYECAN DORUKTA

Survivorda ödül oyununu kazanan All star takımı Yunan takımı ile karşı karşıya geldi. Şuan durum 9- 9. Takımlar en iyi yarışmacılarını çıkartarak bayrak yarışında mücadele edecek. Mücadelenin hemen ardından ada konseyine gidilecek ve gönüllüler takımından bir kişi elenecek. Peki Survivorda kim elendi? survivorda kim gitti? Survivorda elenen isim açıklanır açıklanmaz haberimizden takip edebilirsiniz.

ÖDÜL OYUNUNU KAZANAN TAKIM ALL STAR YUNANLILARLA KAPIŞIYOR!

Ödül oyununda büyük bir mücadele olacak gibi görünüyor. All star takımı Yunan takımı ile karşı karşıya geliyor. Adeta milli duyguların en yüksek olduğu bu tarz yarışma kombinasyonları tüm survivor severler tarafından çok beğeniliyor. Herkesin gözü bu akşamki ödül oyununda. Peki ödül oyununu kim kazandı? Yunan takımıyla yarışmayı kim kazandı? Ödül oyununu all star takımı kazandı ve yunanlılarla yarışacaklar. Ayrıca bu akşam survivorda eleme de olacak. Survivor'da kim elendi? Survivor'da kim gitti? gibi sorularınız bu haberde yanıt bulacak. Bu akşam eleme olduğu esnada bu haberimizden direk olarak öğrenebileceksiniz.

CANLI SKOR

TÜRKİYE 9 - 9 YUNANİSTAN

ÖDÜL OYUNU SKORU:

ALL STAR 10 - 7 GÖNÜLLÜLER

SURVİVOR'DA BEKLENMEYEN KAZA

Survivor'un gönüllüler takımında yarışan İpek, oyun esnasında platforma çarparak yaralanıyor. Kanlar içinde kalan İpek'e ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yapıyor. Durumu kötü olan yarışmacı hastaneye kaldırılıyor.

NİHAT DOĞAN ADAYA VEDA ETTİ

Survivor All Star'da adaya veda eden isim Nihat Doğan oldu

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu oynanan oyunlar sonucunda All Star takımı kazandı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler'de oylama yapıldı. Yapılan oylama sonucunda en çok ismi çıkarak potaya ilk giren isim İpek oldu. İkinci adayı ise bireysel dokunulmazlığı kazanan Nagihan söyledi. Nagihan'ın elenmesi için verdiği isim ise Ramazan oldu. Funda ise elenmesi için Birsen'in ismini verdi.

SEMA DOKUNULMAZLIK OYUNUNDA İSYAN ETTİ!

Bu haftaki oynanacak dokunulmazlık oyunu öncesinde Acun Ilıcalı, havuz parkurunda Funda'nın bir önceki oyunda boğulma tehlikesi atlattığı için oynamayacağını belirtti. Bu duruma çok sinirlenen All star takımı yarışmacısı Sema, duruma tepki göstererek; 'Bu oyun dokunulmazlık oyunu, bizim takımdan değil de yüzme bilmeyen gitsin ozaman, Adaletli olsun burası Survivor' dedi.

İki yarışmacıda karşılıklı sözlü tartışmaya girerek gerginlik oluşturdu. Acun Ilıcalı ise olayın Funda'ya kaldığını oynayıp oynanamak ona kalmış diyerek ortalığı yatıştırdı. Funda ise, karşı takıma 'Ben muhattap olduğum kişilere açıklamasını yaptım, size açıklama yapmak zorunda değilim. Ben oynamıyorum' diyerek oyuna katılmadığını açıkladı.

GEÇEN HAFTA KİM ELENMİŞTİ?

Geçen hafta dokunulmazlığı All star takımı kaybetmişti. Dokunulmazlığı kaybeden All star takımında en çok ismi çıkan Nihat Doğan adaya veda etmişti.

ALL STAR TAKIMINA YENİ KATILAN İSİM BERNA CANBELDEK OLDU!

Acun Ilıcalı, Survivor 2018 all star takımına sakatlanan Ecem’in yerine Berna Canbeldek'in dahil olduğunu açıkladı

Peki Survivor'da kim elendi? Survivorda kim gitti?

Adalarda rekabet gittikçe artıyor. Gönüllüler takımından 3 kişi eleme survivor eleme potasında. Bunlar Ramazan, İpek ve Birsen. Peki Survivorda kim elendi? Survivorda kim gitti? Survivor'da elenen isim kim? Survivor'da elenen isim açıkladığında haberimizden kimin elendiğini takip edebilirsiniz...

SURVİVOR MURAT CEYLAN KİMDİR?

Murat Ceylan, 15 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul'da doğdu. Liseden mezun olduktan sonra Londra'ya gitti ve orada, Central Saint Martins de Endüstriyel tasarım okudu. 2 yaşında piyano çalmaya başlayan ve müzik ile ilgilenen Murat Ceylan, İstanbul Devlet Konservatuvarları Profesörü Ergican Saydam'dan müzik dersleri aldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun oldu.

Müzikten başka birçok spor dalı ile ilgilenen Murat, İstanbul Atlı Spor Klubü'nde lisanslı binicilik yapmaktadır. Fitness a olan ilgisi dışında, Surf ve paten yapmayı seven ve aynı zamanda maceracı bir kişiliğe sahiptir.

SURVİVOR DAMLA CAN KİMDİR?

Damla Can, 1990 yılında İstanbul'da doğmuştur. Genç yaşlarından itibaren sporla ilgilenmeye başlayan Can, özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışan Damla Can, 2016 yılındaki Survivor yarışmasında yer almıştır.Jimnastik, step, aerobik ve fitness dersleri de veren Damla Can, aynı zamanda sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine topluyor.

SURVİVOR NİHAT DOĞAN KİMDİR?

Nihat Doğan, 13 Şubat 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Henüz 15 yaşındayken babasını kaybeden Doğan, aile büyükleri tarafından Muş'a götürülmek istedi ancak gitmek istemediğinden dolayı İstanbul'da kaldı. İstanbul Avcılar'da bir çay bahçesinde istek üzerine şarkı söyleyen Doğan, orada bulunan ve Almanya'da ikamet eden bir çiftin önerisiyle Almanya'ya gitti. Ancak Almanya'da istediği başarıyı yakalayamayacağını düşünüp yeniden Türkiye'ye döndü.

SURVİVOR İPEK KİMDİR?

CrossFit sporcusu olan İpek Yaşar Hukuk Fakültesini bitirmiştir. Daha sonra yüksek lisans yapan İpek Yaşar başarılı bir avukat adayıdır. Crossfit Balaban'da koç olarak çalışan İpek Yaşar aynı zamanda Galatasaray su sporu takımında da uluslar arası bir oyuncudur. İpek Yaşar spor kariyeri ile ön planda olmayı çok sevmektedir.

Sporcu olduğu bilinen Survivor İpek, survivor 2018'de boy gösteriyor. Ancak 3.hafta itibari ile şuan eleme potasında.

SURVİVOR EMRE KİMDİR?

Emre ise aslen Adanalı ancak Eskişehir'de yaşıyor. Oldukça iddialı konuşan Emre, 'Şimdiden daha buradki ortamın içinde kendimi hissettim ve adapte oldum. Ben sınırlara karşı doğdum. Elimden geleni ardıma koymam' dedi.

ADAYA VEDA EDEN MARCUS KİMDİR?

Survivor 2018 All Star yarışmacısı Marcus adaya veda eden ilk isim oldu. Survivor Marcus, sakin yapısı ve farklı tarzıyla dikkat çekti. Gönüllüler takımında ismiyle izleyiciler tarafından merak edilen 2018 Survivor Marcus kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Marcus'un Gerçek ismi ne?Peki kimdir Survivor Marcus? İşte merak edilenler…

Marcus'un gerçek ismi

Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çeken Survivor Marcus yani Yiğit Marcus Aral bu yıl dikkat çeken isimler arasında yer aldı. Yarışmaya erken vedası sevenlerini bir hayli üzdü