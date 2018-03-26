Survivorda kim GİTTİ? Survivorda kim ELENDİ? Survivorda Ramazan Kalyoncu elendi

Survivor'da kim GİTTİ? Survivor'da kim ELENDİ? |Survivor'da elenen isim kim - Foto Galeri

SURVİVORDA KİM ELENDİ? SURVİVORDA KİM GİTTİ? SURVİVORDA ELENEN İSİM... Gönüllüler takımından büyük şoklar yaşanıyor. Adanın en iyi performansından biri olan Anıl Berk Baki elenmek üzere aday olarak çıktı. Buna çok şaşıran Anıl, arkadaşlarına ada konseyinde sitem etti. Anıl'ın elenme adayı olarak çıkmasına All star takımıda çok şaşırdı. Anıl'dan sonra iki diger isim ise, Yağmur ve Ramazan oldu. Ramazan Kalyoncu, Survivora Göz6 yarışmasından gelmişti. Yağmur ise eski survivor yarışmacısı Tuğçe Melis Demir'in yakın arkadaşı olarak biliniyor. Yağmur aynı zamanda boks ile uğraşıyor. Peki bu hafta Survivorda kim elendi? Survivorda kim gitti? Survivorda kimin gideceği bu akşam çok merak ediliyor. Bu akşamki oyunda All star takımından büyük bir şok yaşanıyor. All star takımı yarışmacısı Murat Ceylan, ödül oyununda sakatlık geçiriyor. Sakatlık sonrası çenesi çıktığı belirlenen Murat Ceylan'a sağlık ekipleri müdahale ediyor. Ve 26 mart ödül oyununu kazanan taraf Gönüllüler takımı oluyor. 10'a 6'lık skorla oyunu kazanan gönüllüler kek ve hamburger yiyecek. Büyük mutluluk yaşayan gönüllüler takımından bu akşam adaya bir kişi veda edecek. Haftanın performans birincilerini Acun Ilıcalı, konseyde açıkladı. Erkeklerin performans birincisi Adem, ikincisi Turabi oldu. Kadınlarda ise performans birincisi Birsen, ikincisi ise Nagihan oldu. Bu hafta Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı, elenmek üzere bir isim çıkarttı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Cumali, takımından elenmek üzere Ramazan'ın ismini söyledi. Dokunulmazlık oyununda büyük mücadele veren iki takım dişe diş mücadeleler sergiledi. Haftalık performansta birinci olan Birsen, elenmek üzere Yağmur'un ismini verdi. Adada elenmek üzere en çok ismi çıkan kişi ise Anıl oldu. Bu akşam ada konseyinde gönüllülerden bir kişi adaya veda edecek. Peki survivorda kim elendi? Geçen hafta adaya veda eden isim Gönüllüler takımından İpek oldu. Survivorda elenen isim Ramazan Kalyoncu oldu. Dün akşam oynanan dokunulmazlı oyunundan gündeme Merve'nin sakatlığı düştü. Peki Survivorda bu hafta Kim Gitti, Survivorda Kim Elendi? Survivor 2018 Dokunulmazlık Kim Kazandı? Survivor'da Adaya Kim Veda Etti? Survivor 2018 elenen kim? Survivorda yeni yarışmacı kim? Survivorda elenen isim kim? Survivorda kim gitti? gibi tüm merak ettiklerinizi haberimizden bulabilirsiniz.

SURVİVORDA KİM GİTTİ? SURVİVORDA KİM ELENDİ?

Acun Ilıcalı birazdan adaya veda eden kişiyi canlı yayında açıklayacak. Elenme adayları adadaki son sözlerini söylüyor.

Oyunu kazanan Gönüllüler takımında moreller yerinde. Ancak bu akşam ada konseyine gidecek olan takım oldukça endişeli. İçlerinden bir kişi bu akşam adaya veda edecek. Peki survivorda kim elendi? Survivorda kim gitti? İşte tüm detaylar

SURVİVOR'UN BU AKŞAMKİ BÖLÜMÜNDE BÜYÜK ŞOK!

Survivor'da bu akşam oynanacak ödül oyununda büyük bir şok yaşanıyor. Survivor'da all star takımında yarışan Murat Ceylan, sakatlık geçiriyor. Takım arkadaşı Hilmicem ile panoyu taşıyan Murat'a panonun sapı geliyor. Çenesine çarpan sap sonrası acı içinde yere yığılan Ceylan'a sağlık ekipleri müdahale ediyor. Çenesinin çıktğı belirtiliyor.

Survivor gönüllüler takımında yarışan Anıl, takımdaki en iyi performanslardan birine sahip. Gönüllüler takımının kemik kadrosu içinde yer aldığını düşünen Anıl, dün akşam konseyde adı çıkınca şaşkınlığını gizleyemedi. Adının çıkmasını hiç beklemeyen Anıl, arkadaşlarına sitem etti. Peki Survivor Anıl kimdir? Anıl Berk Baki kimdir? İşte detaylar...

ANIL BERK BAKİ KİMDİR?

Anıl Berk Baki, 1991 yılında İstanbul'da doğdu. Lise eğitimini Galatasaray Lisesi'nde tamamladı. Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim Bölümü'nü bitirdi. Hobi olarak uğraştığı Yelek sporunu ilerleyen zamanlarda profesyonel olarak yapmaya başlayan Baki, kendisini bu alanda iyice geliştirerek Milli sporculuğa kadar yükseldi.

Survivor 2018'de adaya veda eden elenen isim Gönüllüler takımından İpek Yaşar oldu.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ? SURVİVOR'DA KİM GİTTİ?

Survivor'da nefesler tutuldu. Ada konseyine giden Gönüllüler takımında bir kişi veda etti. Oyun sırasında burnundan yaralanan İpek'in konseyde burnundan sarılı halde geldi. Geçen hafta adaya veda eden isim İpek oldu. Peki bu hafta adaya kim veda edecek? Survivorda kim elendi? Bu hafta Survivorda kim gitti? Elenen kişi açıklanır açıklanmaz sitemizden öğrenebilirsiniz...

TURABİ İLE ADEM KAVGA ETTİ!

Survivor All star'da konseyde şok anlar yaşandı. Adem ile Turabi'nin birbirine girdiğini açıklayan Acun, iki yarışmacıya da söz vererek bu konunun kapatılacağını ve bir daha yaşanmaması gerektiğini söylerek konuyu kapattı.

TÜRK - YUNAN KARŞILAŞMASINI TÜRKİYE KAZANMIŞTI

Survivorda ödül oyununu kazanan All star takımı Yunan takımı ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 10-9 skorla Türkiye kazandı. Mücadelenin hemen ardından Türkiye takımı ödülüne kavuştu.

ÖDÜL OYUNUNU KAZANAN TAKIM ALL STAR YUNANLILARLA YARIŞTI!

Ödül oyununda büyük bir mücadele olacak gibi görünüyor. All star takımı Yunan takımı ile karşı karşıya geliyor. Adeta milli duyguların en yüksek olduğu bu tarz yarışma kombinasyonları tüm survivor severler tarafından çok beğeniliyor. Herkesin gözü bu akşamki ödül oyununda. Peki ödül oyununu kim kazandı? Yunan takımıyla yarışmayı kim kazandı? Ödül oyununu all star takımı kazandı ve yunanlılarla yarışacaklar. Ayrıca bu akşam survivorda eleme de olacak. Survivor'da kim elendi? Survivor'da kim gitti? Geçen hafta adaya veda eden isim İpek olmuştu.

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SURVİVOR'DA BEKLENMEYEN KAZA

Survivor'un gönüllüler takımında yarışan İpek, oyun esnasında platforma çarparak yaralanıyor. Kanlar içinde kalan İpek'e ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yapıyor. Durumu kötü olan yarışmacı hastaneye kaldırılıyor.

GEÇEN HAFTA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu oynanan oyunlar sonucunda All Star takımı kazandı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler'de oylama yapıldı. Yapılan oylama sonucunda en çok ismi çıkarak potaya ilk giren isim İpek oldu. İkinci adayı ise bireysel dokunulmazlığı kazanan Nagihan söyledi. Nagihan'ın elenmesi için verdiği isim ise Ramazan oldu. Funda ise elenmesi için Birsen'in ismini verdi.

SEMA DOKUNULMAZLIK OYUNUNDA İSYAN ETTİ!

Bu haftaki oynanacak dokunulmazlık oyunu öncesinde Acun Ilıcalı, havuz parkurunda Funda'nın bir önceki oyunda boğulma tehlikesi atlattığı için oynamayacağını belirtti. Bu duruma çok sinirlenen All star takımı yarışmacısı Sema, duruma tepki göstererek; 'Bu oyun dokunulmazlık oyunu, bizim takımdan değil de yüzme bilmeyen gitsin ozaman, Adaletli olsun burası Survivor' dedi.

İki yarışmacıda karşılıklı sözlü tartışmaya girerek gerginlik oluşturdu. Acun Ilıcalı ise olayın Funda'ya kaldığını oynayıp oynanamak ona kalmış diyerek ortalığı yatıştırdı. Funda ise, karşı takıma 'Ben muhattap olduğum kişilere açıklamasını yaptım, size açıklama yapmak zorunda değilim. Ben oynamıyorum' diyerek oyuna katılmadığını açıkladı.

GEÇEN HAFTA KİM ELENMİŞTİ?

Geçen hafta dokunulmazlığı All star takımı kaybetmişti. Dokunulmazlığı kaybeden All star takımında en çok ismi çıkan Nihat Doğan adaya veda etmişti.

ALL STAR TAKIMINA YENİ KATILAN İSİM BERNA CANBELDEK OLDU!

Acun Ilıcalı, Survivor 2018 all star takımına sakatlanan Ecem’in yerine Berna Canbeldek'in dahil olduğunu açıkladı

Peki Survivor'da kim elendi? Survivorda kim gitti?

Adalarda rekabet gittikçe artıyor. Gönüllüler takımından 3 kişi eleme survivor eleme potasında. Bunlar Ramazan, Yağmur ve Anıl. Peki Survivorda kim elendi? Survivorda kim gitti? Survivor'da elenen isim kim? Survivor'da elenen isim açıkladığında haberimizden kimin elendiğini takip edebilirsiniz...

SURVİVOR RAMAZAN KALYONCU KİMDİR?

Ramazan Kalyoncu, 8 Nisan 1990 tarihinde Rize'de dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren birçok spor ile uğraşan Kalyoncu, Survivor 2018 All Starlar-Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında yarışıyor.

1998 yılında futbol oynamaya başlayan Kalyoncu, 2003 yılında boks yaptı. 2009'da Fitness Eğitmenliği ile uğralaş Kalyoncu, aynı zamanda Pilates, Yoha ve Bokwa dallarıyla da profesyonel olarak ilgilendi. Spor hayatının yanı sıra ekran önü için eğitimler aldı. Onun haricinde özel bir tiyatroda yer alarak kamera önü eğitimi aldı. Best Model Of Turkey'de yarıştı ve burada finale kaldı. Idol Of Models yarışmasında da Türkiye'nin en iyi 3. Erkek Modeli seçilen Kalyoncu daha sonra Tv8'de yayınlanan Göz6 programında yarıştı.

SURVİVOR MURAT CEYLAN KİMDİR?

Murat Ceylan, 15 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul'da doğdu. Liseden mezun olduktan sonra Londra'ya gitti ve orada, Central Saint Martins de Endüstriyel tasarım okudu. 2 yaşında piyano çalmaya başlayan ve müzik ile ilgilenen Murat Ceylan, İstanbul Devlet Konservatuvarları Profesörü Ergican Saydam'dan müzik dersleri aldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun oldu.

Müzikten başka birçok spor dalı ile ilgilenen Murat, İstanbul Atlı Spor Klubü'nde lisanslı binicilik yapmaktadır. Fitness a olan ilgisi dışında, Surf ve paten yapmayı seven ve aynı zamanda maceracı bir kişiliğe sahiptir.

SURVİVOR DAMLA CAN KİMDİR?

Damla Can, 1990 yılında İstanbul'da doğmuştur. Genç yaşlarından itibaren sporla ilgilenmeye başlayan Can, özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışan Damla Can, 2016 yılındaki Survivor yarışmasında yer almıştır.Jimnastik, step, aerobik ve fitness dersleri de veren Damla Can, aynı zamanda sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine topluyor.

SURVİVOR NİHAT DOĞAN KİMDİR?

Nihat Doğan, 13 Şubat 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Henüz 15 yaşındayken babasını kaybeden Doğan, aile büyükleri tarafından Muş'a götürülmek istedi ancak gitmek istemediğinden dolayı İstanbul'da kaldı. İstanbul Avcılar'da bir çay bahçesinde istek üzerine şarkı söyleyen Doğan, orada bulunan ve Almanya'da ikamet eden bir çiftin önerisiyle Almanya'ya gitti. Ancak Almanya'da istediği başarıyı yakalayamayacağını düşünüp yeniden Türkiye'ye döndü.

SURVİVOR İPEK KİMDİR?

CrossFit sporcusu olan İpek Yaşar Hukuk Fakültesini bitirmiştir. Daha sonra yüksek lisans yapan İpek Yaşar başarılı bir avukat adayıdır. Crossfit Balaban'da koç olarak çalışan İpek Yaşar aynı zamanda Galatasaray su sporu takımında da uluslar arası bir oyuncudur. İpek Yaşar spor kariyeri ile ön planda olmayı çok sevmektedir.

Sporcu olduğu bilinen Survivor İpek, survivor 2018'de boy gösteriyor. Ancak 3.hafta itibari ile şuan eleme potasında.

SURVİVOR EMRE KİMDİR?

Emre ise aslen Adanalı ancak Eskişehir'de yaşıyor. Oldukça iddialı konuşan Emre, 'Şimdiden daha buradki ortamın içinde kendimi hissettim ve adapte oldum. Ben sınırlara karşı doğdum. Elimden geleni ardıma koymam' dedi.

MARCUS KİMDİR?

Survivor 2018 All Star yarışmacısı Marcus adaya veda eden ilk isim oldu. Survivor Marcus, sakin yapısı ve farklı tarzıyla dikkat çekti. Gönüllüler takımında ismiyle izleyiciler tarafından merak edilen 2018 Survivor Marcus kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Marcus'un Gerçek ismi ne?Peki kimdir Survivor Marcus? İşte merak edilenler…

Marcus'un gerçek ismi

Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çeken Survivor Marcus yani Yiğit Marcus Aral bu yıl dikkat çeken isimler arasında yer aldı. Yarışmaya erken vedası sevenlerini bir hayli üzdü