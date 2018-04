Survivor’da kim hangi takımda? SURVİVORDA YENİ FORMAT | Survivor'da ne oldu? Survivorda elenen

Survivor’da kim hangi takımda? Survivor'da yeni takımlar... Survivor'da hangi yarışmacı hangi takımda? Survivor'da ne oldu? Survivor 2 Nisan ödül oyunu izle... En sevilen yarışma programı Survivor'da dün duygu dolu anlar yaşandı. 7 dokunulmazlık oyunundan 6'sını All star takımı kazandı. Şuanda takımlar arasında dengesizlik var. Ve Acun'un açıklamasında All star takımını yenebilecek başka bir takım olamayacağı kanaatindeler. Gönüllüler de başarılı ancak, Survivor şartlarında All star takımı daha iyi gözüküyor. 7 oyundan 6'sını alan all star takımında eksilme olmayıp. gönüllülerden elenen çok kişi olmasından dolayı sıkıntı olduğunu söyleyen Acun, gönüllülerin açlık , ödül kazanamama olayına de değindi. Ve kararını yarışmacalara sundu. Artık yeni Survivor'da bugün itibariyle All star- gönüllüler konsepti bitmiş oldu.Bundan sonra yeni bir konsept olacağını açıklayan Acun, yeni konseptin ismini söyledi. Konseptin yeni ismi Survivor All star, All stara karşı oldu. All star takımını 6 ya 5 olarak iki takıma böleceğini açıklayan Acun, yarışmacıları bir yandan teselli etmeye çalıştı. Bugün bundan sonra Survivor'da ne olacağı merakla bekleniyor. Survivor'da hangi yarışmacı hangi takımda? Survivor’da kim hangi takımda?Survivor'da ne oldu? Survivor'da değişiklik ne? İşte detaylar...

SURVİVOR'DA KİM HANGİ TAKIMDA?

Survivor 2018'de büyük anlar yaşanıyor. Survivor'da tüm şoklar üst üste geliyor. Ne olacağı merak konusu. Bu akşam yeni bölümü merakla beklendi.

Birinci takım:

HAKAN HATİPOĞLU

NAGİHAN KARADERE

HİLMİCEM İNTEPE

MURAT CEYLAN

DAMLA CAN

ANIL BERK BAKİ

CUMALİ AKGÜL

FUNDA ALKAYIŞ

BİRSEN TEKGÖZ

NEVİN YANIT

YAĞMUR BANDA

İkinci takım:

Ümit Karan

Turabi Çamkıran

Adem Kılıççı

Yiğit izik

Sema Apak

Berna Canbeldek

Merve Aydın

Elif şadoğlu

Sahra Işık

Mustafa Kemal Kurt

ALL STAR TAKIMI SON KEZ!

All star takımında büyük bir hüzün yaşanıyor. Birbirlerinden ayrılmak istemeyen takım arkadaşları, oyun alanına omuz omuza geliyor. Duygu dolu anlar yaşanırken, yarışmacılardan bazıları gözyaşlarına engel olamıyor. Adada kimin hangi takımda olacağı merak konusu.

YAĞMUR BANDA KİMDİR?

20 yaşında olan güzel yarışmacı tekvando alanında Türkiye’yi çeşitli platformlarda temsil etti. Düzenli olarak dövüş yaptığı ifade eden Yağmur Banda, milli tekvandocu olduğunu dile getirdi. Bir süredir yarışma için hazırlıklarını devam ettirdiğini söyleyen Banda, program nedeniyle dövüşlere şimdilik ara verdiğini belirtti. Yarışma ağırlıklı antrenmanlara ağırlık verdiğini söyleyen Banda, kendi çalışma düzeni içerisinde olan antrenmanların dışına çıkmak durumunda kaldığını ifade etti. Program öncesi “Genç yaşta nasıl şampiyon olunur, onu göstermek için buradayım” diyen Banda’nın performansının nasıl olacağı ise önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak.

BATUHAN BUĞRA ERUYGUN KİMDİR?

1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Batuhan Buğra Eruygun Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde eğitim almıştır ve atletizm sporu ile uğraşmaktadır. 110 metre engelli yarışmalarında koşan Batuhan Buğra Eruygun, Fenerbahçe Spor Kulübünün lisanslı ve milli sporcusudur. 2013 yılında düzenlenen yarışmada 7.98'lik derecesi ile ile 60 metre engelli Türkiye Salon rekorunun sahibi olmuştur.

2013 yılında Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından, doping kullandığı gerekçesi ile iki sene boyunca resmi müsabakalardan men edilen Batuhan Buğra Eruygun'a 2015 yılında kanser teşhisi konulmuş ve uzun bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşarak çok sevdiği atletizm sporuna devam etmiştir.