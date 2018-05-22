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Survivor'da Murat ve Hakan kavgası! Oyun alanında birbirlerine girdiler

Survivor'ın bu akşamki fragmanında Murat ile Hakan oyun alanında kavga ediyor.

Survivorda Murat ve Hakan kavgası! Oyun alanında birbirlerine girdiler

22 Mayıs 2018 00:30
 

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