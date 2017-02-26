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Survivor'da Sadin'e diskalifiye şoku!

Survivor'ın dün akşam ekranlara gelen bölümünde dokunulmazlık oyununda Gönüllüler takımından Sadin oyundan diskalifiye edildi.

Survivorda Sadine diskalifiye şoku!

26 Şubat 2017 13:04

Dokunulmazlık oyununda Sadin, Fatih'e karşı yarıştı. Oyun kurallarını ihlal eden Sadin, diskalifiye edildi. Acun Ilıcalı, Sadin'i oyun esnasında uyarmıştı.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Tamamen güce dayalı dokunulmazlık oyunu büyük bir rekabete sahne oldu. Oyunda ilk tur Ünlüler ikinci turu ise Gönüllüler aldı. Final turunda ise Gönüllüler galip gelerek dokunulmazlığın sahibi oldular. Oyun sonrası Sadin’in hareketleri Ünlüler takımını özellikle de Tarık Mengüç’ü çılgına çevirdi. Sadin’i saygısızlık yapmakla suçlayan Mengüç resmen ateş püskürdü. İlhan Mansız araya girerek ünlü şarkıcıyı sakinleştirmeye çalıştı.

SADİN OYUNDAN DİSKALİFİYE EDİLDİ

Büyük bir mücadelenin verildiği dokunulmazlık oyununda Fatih ile Sadin karşı karşıya geldi. Takım arkadaşlarının bile çılgına döndüğü oyunda her iki yarışmacı da büyük bir efor sarf etti. Uzun süre başa baş giden mücadelede Sadin uyarılara rağmen ihlal yapmaya devam edince Acun sayıyı Ünlülere verdi ve Sadin oyundan diskalifiye edildi.

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Etiketler: diskalifiye, Sadin, Survivor


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