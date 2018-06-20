Survivor'da sembol finalini KİM kazandı? 2018 Survivor Kıbrıs finaline kim gidecek? (Adem mi?, Nagihan mı?)

Survivor'da sembol finalini kim kazanacak? 2018 Survivor Kıbrıs finaline kim gidecek? (Adem mi?, Nagihan mı?) Survivor CANLI İZLE!

Survivor'da sembol finalini kim kazandı? Sembol finali için heyecan dorukta! Survivor büyük final ne zaman?Sembol oyunu için son oyun Adem ve Nagihan arasında oynanacak. Kıbrıs'a kim gidecek? Adını Kıbrıs'taki final koltuğuna kim yazdıracak? Büyük rekabette nefesler tutuldu. Yarışmacılar dün akşam yayınlanan sembol oyununda zorlu anlar yaşadılar. Damla bacağındaki sakatlık nedeniyle gözyaşlarına boğuldu. yarışmada istenilen performansı gösteremedi. Turabi ise, dün akşam sembol oyununda yarışamadı. Oldukça üzgün olduğu gözlenen TurabiMetin Kuş'un kararını bekliyor. Bu hafta adaya veda eden isim Sema olmuş herkes büyük bir şok yaşamıştı. Adem bu durumda yakın arkadaşı Sema'ya çok üzüldü. Murat Ceylan'ı eleyeceğini düşünen Sema resmen yanıldı. Ve adaya veda eden isim güçlü ve hırslı isim Sema oldu. Herkes bu sorunun cevabını bekliyor. Sembol finalinde birinciliği göğüsleyecek yarışmacı kim olacak? Survivor'da bu akşam hem Survivor sembol oyununun finali hem de dokunulmazlık oyunu oynanacak. Survivor'da sona doğru yaklaşırken yarışmada 8 kişi kaldı. Dün akşam oynanan sembol oyununun yarı finalinde Murat, Hakan, Adem, Nagihan, Turabi, Damla, Hilmicem ve Anıl arasından finale kalmayı başaran yarışmacılar Nagihan ve Adem oldu. Başarılı bir performans sergileyecek bu iki yarışmacı bu aşkam final oyununda ter dökecekler? Sembol oyununun kazanan ismini haberimizden takip edebilirsiniz... Survivor'da dokunuulmazlık oyununu hangi takım kazanacak? Survivor'da elemeye hangi isimler çıkacak? Sembol finalini kim kazandı? Kıbrıs'a kim gidecek? Survivor sembol oyununu haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

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SURVİVOR 104. BÖLÜM TANITIMI İZLE

SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da nefesler tutuldu. Kıran kırana geçen rekabetler yaşanıyor. Survivor'da sembol oyunlarının heyecanlı mücadelesi sürmeye devam ediyor. Büyük finale çok az bir zaman kala Kıbrıs'a giderek büyük avantaj elde etmek isteyen yarışmacılar bu akşam zorlu anlar yaşadılar. Sakatlıklarla boğuşan Damla bu akşam ilk oyununa çıktı ve acı dolu anlar yaşamaya devam etti. Bayanlarda sembol oyununun kazananı bu hafta Nagihan oldu. Erkeklerde ise haftanın kazanan ismi Adem oldu ve sembol finali öncesinde iki yarışmacı avantaj elde etti.

ÖDÜL VE SEMBOL OYUNLARINI KİMLER KAZANDI?

Suurvivor'da yeni bölümde ödülün dondurma olduğu ödül oyunlarını kadınlarda Nagihan Karadere, erkeklerde ise Anıl Berk Baki kazandı. Nagihan ve Anıl yanlarına Hilmicem ve Hakan'ı aldı. Bu dörtlü yarışmacı ödülün keyfini çıkardılar.

Survivor 103. yeni bölümde ödül oyunlarının yanı sıra sembol oyunları da oynandı. Zorlu gecede kadınlarda Nagihan Karadere, erkeklerde ise Adem Kılıççı sembol oyunlarını kazandı.

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNDA HAKAN VE HİLMİCEM ARASINDA SİNİRLER GERİLİYOR

Survivor'da finale sayılı günler kala yarışmacılar çok gergin. Hakan ve Hilmicem arasında sinirler geriliyor. Hakan'dan arkadaşlarına büyük tepki. Bu akşam yayınlanacak bölüm öncesinde Hakan ve Hilmi Cem oynanan bir oyunun ardından bir birlerine giriyorlar. Hakan yanlış yaptığı bir hamlenin ardından uyarılmadığı için arkadaşlarına sitem ederken, Hilmi Cem'de herkesin tek yarıştığını artık yapılan hataların oyuncuların kendileri tarafından fark edilmesi gerektiğini ifade ediyor.

SURVİVOR'IN BÜYÜK FİNALİ NE ZAMAN?

Çarşamba günü yeni dokunulmazlık oyunu Perşembe günü eleme olacak. 29 Haziran'da büyük finali var Survivor'ın.

BU HAFTA ADAYA VEDA EDEN İSİM KİM OLDU?

Survivor'da heyecan dolu bir hafta yaşandı. 3 aday konseyde elenmek üzere ismi söylendi. Survivor'da Sema, Murat Ceylan, Turabi mücadelesinden mağlup çıkan isim Sema oldu. Adaya veda eden isim Sema oldu. Adem, Sema'nın isteği üzerine Murat Ceylan'ı eleme potasına çıkarmıştı. Murat Ceylan'ın elenmesini bekleyenler büyük şok yaşadı. Yarışmaya Sema veda etti.