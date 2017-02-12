Survivor'da ünlüler takımında yarışan Serhat Akın oyunda sakatlandı. Survivor yeni bölümünde korku dolu anlar yaşanıyor. Eski futbolcu Serhat Akın büyük bir sakatlık yaşıyor. Acun Ilıcalı'nın 'Allah daha büyük bir şey vermesin' dediği duyulurken, Serhat Akın gözyaşlarına boğuldu.

urvivor Ünlüler Takımından Serhat Akın'ın Adelesi Koptu

Survivor'da ünlüler takımından Serhat Akın'ın dokunulmazlık oyunu sırasında sağ bacak arka adelesi koptu. Serhat'ın oyunlara devam edip edemeyeceği ise henüz bilinmiyor.

Survivor 2017 ünlüler takımında, bu hafta dokunulmazlık sembolünü almak için ünlüler canla başla mücadele etti. Oyun sırasında Serhat Akın'ın sağ bacak arka adelesi koptu. Sehat'a ilk müdahaleyi doktor Metin Kuşçu yaptı.

OYUNLARA DEVAM EDİP EDEMEYECEĞİ BİLİNMİYOR

Eski Milli Futbolcu Serhat'ın bundan sonra oyunlara devam edip edemeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.