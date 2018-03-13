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Survivor'da sürpriz gelişme! |İşte Survivor'a katılacak 4 yeni isim

Survivor 2018'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla All Star ve Gönüllüler takımına 4 yeni yarışmacının daha eklendiğini duyurdu. Peki bu yarışmacılar kim oldu? İşte Survivor 2018'e katılacak 4 isim. Haberimizden öğrenebilirsiniz...

Survivorda sürpriz gelişme! |İşte Survivora katılacak 4 yeni isim

13 Mart 2018 22:30

TV 8 ekranlarının ekranların fenomen yarışması Survivor'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla All Star ve Gönüllüler takımına 4 yeni yarışmacının eklendiğini duyurdu. Peki bu yarışmacılar kim oldu? İşte, yeni yarışmacıların isimleri ve yarışacakları takımlar. Haberimizin detayından öğrenebilirsiniz...

ACUN ILICALI SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU!

Efsane yarışma Survivor'ın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, resmi Instagram hesabından  4 yeni ismin Survivor'a katıldığını duyurdu. Yeni katılan yarışmacıların 2'si Ünlüler, 2'si ise Gönüllüler takımında mücadele edecek. Ilıcalı, yaptığı açıklamada: "All Star ve Gönüllüler takımına katılan yeni yarışmacılarımıza başarılar diliyorum." dedi.

SURVIVOR'DA YENİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Survivor 2018'de Acun Ilıcalı'nın açıkladığı yeni yarışmacıların isimleri ve yarışacakları takımlar ise şöyle:

All Star: Elif Şadoğlu ve Yiğit Dikmen

Gönüllüler: Mustafa Kemal Kurt ve Batuhan Buğra Eruygun 

Yiğit Dikmen ve Elif Şadoğlu Survivor All Star'da

Geçen sezon yarışmacılarında ntanıdığımız Yiğit Dikmen ve Elif Şadoğlu artık Survivor'da. 

Elif Şadoğlu başarılı bir oyuncuydu

Survivor 2017'nin başarılı ismi Elif Şadoğlu geçen dönem göz dolduran  bir performans sergilemişti.

YİĞİT'İN TURABİ İLE ARASI HİÇ İYİ DEĞİLDİ


Turabi Çamkıran'ın ilk Survivor'ında yarışan Yiğit Dikmen'in yeniden Survivor'a katıldı. Yarışma boyunca, Turabi ile yıldızı hiç barışmamıştı.

ELİF ŞADOĞLU KİMDİR;

Survivor 2017 gönüllüler takımının favori olan ve dikkatleri üzerine çekmeyi başaran yarışmacılarından. 1992 yılında doğan Elif Şadoğlu, İstanbul’da yaşamaktadır. Bugüne kadar katılım gösterdiği 184 yarışmadan 105 galibiyet 79 mağlubiyet gibi bir performans gösteren Elif Şadoğlu’nun istatistikleri de ne kadar iddialı bir Survivor yarışmacısı olduğunu kanıtlar nitelikte. 

Survivor 2017’ye katılmadan önce İstanbul Ataşehir’de bir spor merkezinde Fitness eğitmeni olarak çalışan Elif Şadoğlu, 2014, 2015 ve 2016 Türkiye Fitness Şampiyonluğu ve 2014 yılında TVG Fitness şampiyonlukları yaşama başarısı gösterdi.

Yiğit Dikmen Kimdir? Nereli? Kaç Yaşında?

2015 yılının yeni dizilerinden Fox Tv ekranlarında yayınlanacak olan Şehrin Melekleri dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştirecek olan Yiğit Dikmen daha önce 2014 yılında Survivor yarışmasına katılmış ve yarışmada 4. olmuştur. 1987 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Yiğit Dikmen uzun süre amatör olarak futbol oynamıştır. 2011 senesinden beri Crossfit ile ilgilenen Yiğit Dikmen Türkiye’nin ilk Crossfit’cilerindendir ve antrenörlük yapmayı düşünmektedir.

Etiketler: acun ılıcalı, elif şadoğlu, Survivor, SURVIVOR ALL STAR, Yiğit Dikmen

 

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