Survivor'da Turabi şoku! Survivor’da Turabi diskalifiye mi oluyor? Acun Ilıcalı ilk kez böyle sinirlendi

Survivor'un yeni bölüm fragmanında ortalık karıştı. Turabi ve Anıl kavgası adaya damga vurdu. Dokunulmazlık oyununda gerilim tırmandı. Araya Acun Ilıcalı girdi. Gönülüller benchine gelen Turabi, Anıl'a tahrikte bulundu. Bundan sonra ise Anıl'ın Turabiye verdiği cevapla gerilim daha da tırmandı. Hakan araya girerek takım arkadaşı Anıl'ı korumak isterken tansiyon daha da yükseldi.

Turabi'den Hakan'a : Beni böyle tersleyemezsin

Turabi, 'Hakan kendine gel beni böyle tersleyemezsin. Bana el kol hareketi yapamazsın' diye bağırdıktan sonra Hakan'ın üzerine yürüyor. Takım arkadaşlarının sakinleştirme çalıştığı Turabi bu defa da küfürler savuruyor. Durumu gören ve adeta ilk kez bu kadar çok sinirlenen Acun Ilıcalı, "Burası senin çiftliğin değil Turabi" dedi. Turabi hakkında karar bu akşam açıklanacak.

Acun Ilıcalı Turabi'yi çok sert uyardı

Yaşanan büyük kavga sonrasında ise Acun Ilıcalı'nın çok sinirlendiği görülüyor. Turabi'yi çok sert bir şekilde uyaran Acun Ilıcalı, 'Turabi'yi baştan uyardım. Kararı konseyde vereceğim.

Burada kendi kurallarını uygulamaya başladın. Burası senin çiftliğin değil Turabi. Bununla ilgili akşam karar vereceğiz' diyor.

Survivor’da Turabi diskalifiye mi oluyor?

Acun Ilıcalı Survivor'da Turabi kararını konseyde açıklayacak. Acun Ilıcalı'nın bu duruma bu kadar sinirlenmesi akıllara diskalifiye olma ihtimalini getirdi.