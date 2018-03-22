Survivor'da Turabi ve Adem kavga etti! Turabi ve Adem kavgasının nedeni belli oldu

Turabi ve Adem arasında şoke eden bir gelişme yaşandı. Survivor Türkiye - Yunanistan maçının ardından Turabi ve Adem arasında beklenmeyen bir kavga meydana geldi. Adem ile Turabi kavgası yayınlandı mı? Adem ve Turabi diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı Bu kavga sonrası iki yarışmacıyı konseyde uyardı. Herkse Adem ve Turabinin neden kavga ettiği sorusunun cevabını arıyor... Turabi ve Adem kavgasının nedeni belli oldu Peki; Turabi ve Adem neden kavga etti. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

TURABİ İLE ADEM KAVGA ETTİ!

Adem ve Turabi diskalifiye mi oldu?

Acun Ilıcalı iki yarışmacıyı da uyardı.

Survivor All star'da konseyde şok anlar yaşandı. Adem ile Turabi'nin birbirine girdiğini açıklayan Acun, iki yarışmacıya da söz vererek bu konunun kapatılacağını ve bir daha yaşanmaması gerektiğini söylerek konuyu kapattı. Kavganın nedeni ise açıklanmadı.

Turabi ve Adem kavgasının nedeni belli oldu

Survivor All Star ekibi şarkı mırıldanırken, Turabi Adem'e sus kafamdakileri duyamıyorum dedi. Böylelikle kavga başladı.

SURVİVOR'DA ADEM İLE TURABİ KAVGASI YAYINLANDI MI?

Survivor son bölümde Türkiye-Yunanistan maçının ardından Adem Kılıçcı ve Turabi Çamkıran arasında kavga çıktı. Acun Ilıcalı’dan yarışmacılara sert uyarılar geldi. Kavga görüntüleri henüz yayınlanmadı.

Türkiye Yunanistan arasındaki yarışmayı kim kazandı?

Bu akşam Türkiye ve Yunanistan karşı karşıya geldi. Mücadelenin galibi 10-9 skorla Türkiye oldu. Survivor eleme konseyi merakla bekleniyor. Acun Ilıcalı konseyde performans birincilerini açıkladı.

TÜRKİYE 10 - 9 YUNANİSTAN

Survivor'da kim elendi?

Survivor'da elenen ve bu hafta adaya veda eden isim İpek Yaşar oldu.

Erkeklerde performan birincisi Hilmicem, ikincisi Mustafa Kemal Kurt oldu. Kadınlarda ise birinci Funda ikinci Damla oldu.