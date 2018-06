Survivor'da yarı finale Kimler kaldı? |Kıbrıs'ta yarı final koltuğuna Hangi İsimler oturacak (Finale son 3 gün)

Survivor'da yarı finale Kimler kaldı? Survivor Kıbrıs'ta yarı final koltuğuna Hangi İsimler oturacak...

Survivor'da büyük mücadele hız kesmeden devam ediyor. Finale çok az bir zaman kala hiç bir yarışmacı elenmek istemiyor. Bu hafta Survivor'da şoke eden gelişmeler yaşandı. Survivor'da Kıbrıs finaline 6 yarışmacı birden gidiyor. Acun Ilıcalı büyük süprizi yarışmacılara açıkladı. 5 kişi finale kalması beklenirken 6 kişi Kıbrıs'a gidiyor. Survivor'da yarı final mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Survivor'da yarı final koltuğuna hangi isimler çıkacak. Merak edilen soruların cevabı haberimizde. Survivor'da yarı final koltuğuna oturmak isteyen yarışmacılar nefes nefese bir mücadele verdi. Dün akşam yarı final koltuğuna oturacak ilk yarışmacı belli oldu. Hilmicem artık yarı final koltuğunda. Bu akşam ise ikincisi oynanacak oyunda Hilmicem'in yanına yarı final koltuğunda hangi isim oturacak? 26 Haziran'da Hilmicem ile beraber yarı final koltuğuna iki isim daha oturacak. Bu isimler bu akşam ve yarın akşam belli olacak. 27 Haziran Çarşamba günü Kıbrıs'ta canlı SMS oylamasına çıkan yarışmacılardan birisi Kıbrıs'ta yarı final koltuğuna oturacak üçüncü yarışmacı olacak? 29 Haziran Cuma büyük final'de hangi isimler finale kalacak? Hangi iki isim yarı finalden finale çıkacak? Survivor'da son ödülü Acun Ilıcalı açıkladı.Survivor'da Cuma akşamı Acun ılıcalı'nın oyunda ödülü söylemesiyle birlikte yarışmacıların ağzı açıkladı. Böyle ödül görülmedi. Survivor'da Nusret sürprizi... Survivor All Star 2018 programının yeni bölümü tanıtımında Acun Ilıcalı Survivor tarihinin hiç verilmemiş ödülünü açıkladı. Yarışmacılar sevinç çığlıkları attı. Survivor`da her sene yapılan ve yarışmacıların ailelerinden bir kişiyle birlikte yarışacağı eğlenceli ödül oyununu kazanan dört yarışmacı ev sahibi oldu.Survivor`da Hakan, Damla, Hilmi Cem, Murat, Anıl, Nagihan, Turabi ve Adem arasından dört yarışmacı oyun sonunda ev sahibi olacaktı. tarihi ödülü hangi yarışmacı kazandı belli oldu. Normalde elemenin Perşembe günü yapılacağını söyleyen Acun Ilıcalı, bu ödülden herkesin yararlanması için elemeyi Cuma günü akşama erteledi. Survivor'da tarihi ödülü Hakan,Turabi,Anıl, Murat Ceylan ve Nagihan kazandı. Murat Ceylan Ve Nagihan Karadere ödülü paylaştı. Peki Survivor'da yarı finale Kimler kaldı? Survivor Kıbrıs'ta yarı final koltuğuna Hangi İsimler oturacak? Survivor sevenler bu soruların cevabını merak ediyor. Hepsi ve daha fazlasına haberimiz aracılığıyla ulaşabilirsiniz...

Survivor'da elenen isim 24 Haziran akşamı açıklandı. HAKAN, TURABİ, ANIL VE DAMLA CAN DÖRTLÜSÜNDEN HANGİ İSİM ADAYA VEDA ETTİ?

SURVİVORDA ADAYA VEDA EDEN İSİM HAKAN HATİPOĞLU OLDU.

Survivor iletişim ödülünü hangi isim kazandı?

Survivor'da 25 Haziran Pazartesi günü yayınlanan bölüm iletişim ödüllü oyunla başladı. Yarışmacıların performansları göz doldurdu. Yarışmacılar aile ödülü için ter döktü. İletişim ödülünü kadınlarda Damla erkeklerde Anıl kazandı. Damla yanına Nagihan, Adem ise Anıl'ı alarak aileleriyle görüştü.

Kıbrıs'ta yarı final koltuğuna hangi isimler oturacak?

Kıbrıs'ta yarı final koltuğuna oturacak isimler kimler olacak? Survivor'da artık sona gelindi. Yarışmanın bitmesine son 3 gün kaldı. Yarışmacılar arasında son düzlükte mücadeleler bütün hızıyla sürüyor. Kıbrıs'ta yarı final koltuğuna oturacak ilk isim belli oldu. Yarı final koltuğuna ilk Hilmicem oturdu. Survivor'da 26 Haziran Salı akşamı bir oyun daha oynanacak ve yarı finale kalan ikinci yarışmacı belirlenecek. Toplamda iki yarı finalistin dışındaki yarışmacılar 27 Haziran Çarşamba günü Kıbrıs'ta canlı SMS oylamasına çıkacak. 28 Haziran Perşembe akşamı yarı final, 29 Haziran Cuma ise final yapılacak.

SURVİVORDA BU HAFTA ADAYA VEDA EDEN İKİ İSİM SEMA AYDEMİR VE MURAT CEYLAN OLDU.

SURVİVOR'DA TARİHİ ÖDÜL

Survivor'da böyle ödül görülmedi! Herkesin ağzı açık kaldı. Acun Ilıcalı bu ödülden herkesin yararlanması için Perşembe günü olan elemeyi Cuma gününe çekmişti. Survivor`da nefesler tutuldu. Kıbrıs`taki finale az bir zaman kala Acun Ilıcalı bombayı patlattı. Survivor`da yeni bölümde, büyük finale 8 gün kala Acun Ilıcalı, yarışma tarihinin en büyük ödülünü açıkladı. Survivor yeni bölümde, eleme konseyi öncesinde yarışmacılar ev sahibi olabilmek için mücadele edecek. Survivor`da her sene yapılan ve yarışmacıların ailelerinden bir kişiyle birlikte yarışacağı eğlenceli ödül oyununu kazanan dört yarışmacı ev sahibi oldu. Geçtiğimiz yıllarda finale günler kala otomobil ödülü veren Ilıcalı bu defa ödülü büyüttü ve kazananlara ev vereceğini açıkladı. Survivor`da Hakan, Damla, Hilmi Cem, Murat, Anıl, Nagihan, Turabi ve Adem arasından beş yarışmacı oyun sonunda ev sahibi oldu. Evi kazanan isimler: Hakan, Turabi, Anıl, Nagihan ve Murat Ceylan oldu. Nagihan ve Murat Ceylan evi yarı yarıya bölüşecekler.

Survivor'da sembol finalini kim kazandı?

Survivor'da sembol finalini KİM kazandı? 2018 Survivor Kıbrıs finaline kim gidecek? (Adem mi?, Nagihan mı?) belli oldu. Adem ve Nagihan arasında kıyası bir yarış oynandı. Kadınlarda Nagihan erkeklerde ise, Adem sembol oyununun finaline kalan ikili oldu. Bu ikilinin başarılı performansları sonrrası Kıbrısa büyük finale adını ilk yazdıran isim Adem Kılıççı oldu. Adem sadece Nagihan'a bir sayı verdi. Adem'in konseyde artık ismi yazılamayacak.

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNDA HAKAN VE HİLMİCEM ARASINDA SİNİRLER GERİLDİ



Survivor'da finale sayılı günler kala yarışmacılar çok gergin. Hakan ve Hilmicem arasında sinirler geriliyor. Hakan'dan arkadaşlarına büyük tepki. Bu akşam yayınlanacak bölüm öncesinde Hakan ve Hilmi Cem oynanan bir oyunun ardından bir birlerine girdiler. Hakan yanlış yaptığı bir hamlenin ardından uyarılmadığı için arkadaşlarına sitem ederken, Hilmi Cem'de herkesin tek yarıştığını artık yapılan hataların oyuncuların kendileri tarafından fark edilmesi gerektiğini ifade etti.

SURVİVOR'IN BÜYÜK FİNALİ NE ZAMAN?

Çarşamba günü yeni dokunulmazlık oyunu Perşembe günü eleme olacak. 29 Haziran'da büyük finali var Survivor'ın.

BU HAFTA ADAYA VEDA EDEN İSİM KİM OLDU?

Survivor'da heyecan dolu bir hafta yaşandı. 3 aday konseyde elenmek üzere ismi söylendi. Survivor'da Sema, Murat Ceylan, Turabi mücadelesinden mağlup çıkan isim Sema oldu. Adaya veda eden isim Sema oldu. Adem, Sema'nın isteği üzerine Murat Ceylan'ı eleme potasına çıkarmıştı. Murat Ceylan'ın elenmesini bekleyenler büyük şok yaşadı. Yarışmaya Sema veda etti.

SURVİVOR'DA TURABİ KARARI VERİLDİ

Acun Ilıcalı günlerdir beklenen kararın sonucunu açıkladı. Turabi yarışmalarda oynayacak mı oynamayacak mı konusu merak ediliyordu. bu sorunun cavabı belli oldu. Kötü haberi açıklayan Acun Ilıcalı Turabi'nin artık oyunlarda oynayamayacağını söyledi. Turabi bunun üzerine üzüntüye boğuldu. Turabi'nin son sağlık durumunu Metin Kuş açıkladı. Sakatlığından dolayı oyunlarda yarışamayan Turabi'nin omurgasını leğen bölgesine bağlayan kemiğinde kırık ve kanama olduğunu söyleyen Metin Kuş, 'Çok sanslıyız ki sinirsel bir kayıp oluşmadı. Eğer izin verseydim ömür boyu kendine kızacaktı. Bu kararı kendi başıma vermedim. Turabi’yi çok seviyorum. Baba oğul gibiyiz. Ama üzgünüm fiziksel aktivite yapamaz.' dedi

Acun açıkladı! Survivor'da Damla'nın gözyaşları sel oldu!

Survivor'da Damla'nın sağlık durumu nasıl? Damla Can'ın sevenleri Survivor'da sağlık durumunun nasıl olduğunu merak etmeye başladı. Damla Can Survivor'dan diskalifiye mi olacak soruları sorulmaya başlandı. Acun Ilıccalı bütün detayları konseyde açıkladı. Sakatlıkları devam eden ve yarışmadan diskalifiyeleri durumlarına göre netlik kazanacak Turabi ve Damla için Acun Ilıcalı, doktordan gelecek raporun beklendiğini dile getirdi. Son bölümde ayrıca sakatlıkları bulunan Turabi ve Damla için Acun Ilıcalı, "İkinizin sakatlıkları ağır. Doktorumuzla konuşacağız. Onun ne dediği çok önemli olacak" ifadelerini kullandı.

Turabi bu sözler sonrası, "Abi ben oynarım" derken gözyaşlarına hakim olamayan Damla ise, "Ağrım ve acım olduğu için çok mutsuzum. Son haftalarda bunu yaşamak çok üzücü. Zaman azaldıkça insanların aklında kalanlar son performanslar. Takımın yanında olamadığım için kendimi yetersiz hissediyorum. En kısa sürede geri dönmek istiyorum. Baktım iyileşmiyor bu ayakla çıkmak oynamak istiyorum" sözlerini dile getirdi.

Turabi'nin sağlık durumu! Turabi nasıl oldu? Yarışlarda oynayabilecek mi?

Yarışlarda kendini gösteremeyen durabi'nin morali çok bozuk. Sürekli Acun Ilıcalı'ya oynama isteğini dile getiren Turabi net bir cevap alamıyor. Son kararı Doktor Metin Kuş'un vereceğini Belirten Acun Ilıcalı, Bu şekilde oynayamayacağını söyledi.

Turabi konseyde ne dedi?

Arkadaşları tarafından ismi konseyde çıkan Turabi, "İnşallah en kısa zamanda düzelirim. Gitmezsem de kendimi korumak için savaşarım. Kendihni koruyamazsan aday çıkarsın. Metin Kuş'u bekliyorum. Oynar raporu ver bana" dedi.

Survivor'da 16 Haziran iletişim oyununu kim kazandı?

Survivor'da bireysel oyunlarda iletişim ödülünü iki yarışmacı kazandı. Nefes nefese geçen mücadeleyi kadınlarda Nagihan erkekler de ise Hilmi Cem kazandı. Böylece gönüllüler takımı aileleriyle görüşme hakkı kazandı. Hilmicem Anıl'ı Nagihan ise, Hakan'ı yanında ösüle götürdü. Kuzu tandır ödüllü oyun erkeklerde Hilmi Cem'in kadınlarda Nagihan'ın oldu.

Arda Türkmen ödülünü kim kazandı?

Türkiye'den kalkıp Survivor'a gelen ünlü aşçı Arda Türkmen sürprizi yaşandı. 15 Haziran cuma günkü bölümü Arda Türkmen ile bayram sofrası ödülünü kazanan iki yarışmacı oldu. Kadınlarda Nagihan erkeklerde ise Adem ödülü kazanan isimler oldu. Adem yanına Sema’yı Nagihan ise Hakan’ı aldı.

ACUN YENİ ELEME SİSTEMİNİ DUYURDU

Survivor 2018 doksan beşinci bölümde Acun Ilıcalı, ada konseyinde haftada iki eleme olacağını duyurdu. Ilıcalı, 'Yarın dokunulmazlık oyununu oynanacak. Sonrasnda bir dokunulmazlık daha olacak. Ve bu hafta iki eleme olacak' dedi.

Survivor 2018'e daha önce Marcus, Gizem, Emre, İpek, Ramazan, Nihat Doğan, Funda, Nevin, Cumali, Sahra, Elif, Birsen, Yağmur, Ümit Karan, Mustafa Kemal ve Merve veda etmişti.

Survivor'da Hakan - Mustafa kavgası

Survivor'da bu akşam yine ortalık karışıyor. Mustafa Kemal ve Hakan Hatipoğlu arasında sinirler geriliyor. Hakan Hatipoğlu konser oyunu sırasında adeta çılgına dönüyor. Ödül oyununda, Mustafa`nın sözlerine tepki gösteren Hakan çok sinirleniyor. Mustafa`nın üzerine yürüyen Hakan yerde duran top sepetini de atmak için almaya çalışırken takım arkadaşları araya giriyor. Hakan`ı durdurmaya çalışan Adem de bu defa Hakan`a sert tepki gösteriyor.

Survivor'da sürpriz ödül

Survivor yeni bölümde Alp Kırşan`ın sunacağı ödül oyununda kazanan takımı büyük bir sürpriz bekliyor. Zorlu parkurda yapılacak ödül oyununu kazanan takım, adalarından ayrılarak Despacito şarkısıyla dünyayı sallayan Luis Fonsi konserine gidecek.

SURVIVOR'DA SEMA KRİZİ

Yarışmacıların kaderini belirleyen en önemi oyun olan dokunulmazlık oyununda Sema krizi yaşandı. Yüksek bir engelden havuz atlamak zorunda kalan yarışmacılar adeta şov yaparken Sema, bir bölümde korktuğunu belirterek yarıştan çekildi. Gönüllüler bu duruma aşırı sinirlenirken Hakan Hatipoğlu, Sema'nın şov yaptığını belirtti. "Yükseklik korkun varsa Survivor'da ne işin var?" çıkışında bulunuyor. Daha sonra devreye Acun Ilıcalı giriyor ve Seme'ya yaptırım uygulanacağını söyledi. Sema ise kendisini savunmayan eski takım arkadaşları Damla, Hilmi Cem ve Murat'a sitemde bulundu.

SURVİVOR HAKAN HATİPOĞLU KİMDİR?

Survivor Hakan Hatipoğlu Kimdir? Survivor Hakan elendi mi? İlk önce Var mısın Yok musun yarışması ile ismini duyuran Hakan Hatipoğlu, Survivor 2018 All Star kadrosu Gönüllüer takımında yarışıyor

Eski yarışmacılardan Gizem Hatipoğlu ile evliliği sürdüren Hakan Hatipoğlu, Survivor 2018 All Star kadrosuna dahil oldu. Performansıyla kendinden söz ettiren Hatipoğlu'nun bu sene olacak Survivor 2018 yarışmasında performansının nasıl olacağı merakla bekleniyor. Peki Hakan Hatipoğlu kimdir? Hakan Hatipoğlu ne iş yapar?

Survivor Hakan Hatipoğlu kimdir?

Survivor 2018 All Star kadrosunda yer alacağı açıklanan Hakan Hatipoğlu, 28 Kasım 1979'da Çanakkale'de doğdu. Milli sporcu, yarışmacı, oyuncu ve sunucudur.

İsmimi ilk kez Var Mmsın, Yok musun ile duyuran Hakan Hatipoğlu, Işık Üniversitesi İşletme Bölümü, Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans İşletme Bölümü'nde eğitim aldı. Var Mısın Yok Musun yarışmacısı Gizem Akın ile evlendi. Hakan, Milli bir sporcudur ve Adalarspor'da aktif olarak Su Topu oynamaktadır.

Kariyerini sunucu olar devam ettiren Survivor Hakan Hatipoğlu, 2013 Akdeniz Oyunları'nda Türkiye Sutopu Milli Takımı'nda yer aldı. Hakan Hatipoğlu, Survivor 2010 sezonunda öne çıkan isimlerden biriydi. Bir dönem 'Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi' adlı dizi filmde de rol almıştır.

SURVİVOR ADEM KILIÇÇI KİMDİR?

Survivor'da geçen senede sürekli potaları çıkıp adada kalmayı başaran Adem Kılıççı, bu akşam eleme potasında aday. Geçen sene finalde şampiyonluğu Ogeday'a kaptıran Adem Kılıççı bu akşam adada kalabilecek mi? Peki Adem Kılıççı kimdir?

1986 yılında Ağrı'da dünyaya gelen Adem Kılıçcı'nın Türkiye'ye Kafkasya'dan göç etmiş Karapapak Türkleri'nden olduğu biliniyor. İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesi'nin üyesi olan Kılıççı Antalya'da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı. Şikago'nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti. 2008 yılında yapılan Yaz Olimpiyatları çerçevesinde de 69 kiloda mücadele ettiği İngiliz rakibi Billy Joe Sanders’e 14-3 skor ile yenildi. İngiliz boksör ile yaptığı mücadeleden yenilgi ile ayrılınca Adem Kılıççı, 2008 yılı Yaz Olimpiyatları’na da veda etti.

İtalya’nın Pascara kentinde, 2009 yılında gerçekleştirilmiş olan Akdeniz Oyunları’na da katılan Adem Kılıççı, yarışmalardaki üstün performansı sayesinde Akdeniz Oyunları’ndan gümüş madalya alarak ayrıldı. 2011 yılında Ankara’da gerçekleştirilen Büyükler Avrupa Şampiyonası’na da katılan başarılı boksör buradan da gümüş madalya alarak ayrıldı.

MURAT CEYLAN KİMDİR?

Murat Ceylan, 15 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Liseden mezun olduktan sonra Londra'ya gitti ve orada, Central Saint Martins de Endüstriyel tasarım okudu. 2 yaşında piyano çalmaya başlayan ve müzik ile ilgilenen Murat Ceylan Wish, İstanbul Devlet Konservatuvarları Profesörü Ergican Saydam'dan müzik dersleri aldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur. Şu an ise Yuksek Lisans eğitimine devam etmektedir.

Müzikten başka birçok spor dalı ile ilgilenen Murat, İstanbul Atlı Spor Klubü'nde lisanslı binicilik yapmaktadır. Fitness a olan ilgisi dışında, Surf ve paten yapmayı seven ve aynı zamanda maceracı bir kişiliğe sahiptir.

SURVİVOR TURABİ ÇAMKIRAN KİMDİR?

Survivor 2018 All Star kadrosunda yer alan açıklanan Turabi Çamkıran kimdir? Kaç yaşında, Aslen nereli? İşte, hakkındaki detaylar

Turabi Çamkıran, 1988 yılında Mersin, Erdemli’de doğdu. Lise yıllarında Break Dansa merak salan Turabi bu yeteneğini geliştirmek için Güzel sanatlar bölümüne kaydoldu ve Mersin üniversitesi Güzel Sanatlar bölümünden mezun oldu.

Çocukluk yıllarında yaşadığı çevrenin etkisiyle dövüş sporlarına merak saldı. Türkiye’de yenildiği bir “Muay Thai” maç sonrası bu işi yerinde öğrenme azmi ile Tayland’a gitti ve burada yerinde eğitim ile teknik ve fiziğini geliştirerek dövüşçüye dönüştü. Tayland'ta gösteri amaçlı yapılan gerçek dövüşlere katılarak para kazandı.

Turabi Çamkıran, 2014 yılında katıldığı Survivor yarışmasının birincisi olmuştu.

DAMLA CAN KİMDİR?

Damla Can, 1990 yılında İstanbul'da doğmuştur. Genç yaşlarından itibaren sporla ilgilenmeye başlayan Can, özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışan Damla Can, 2016 yılındaki Survivor yarışmasında yer almıştır.

Özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışan Damla, Jimnastik, step, aerobik ve fitness dersleri veriyor. Spor yaptığı esnada fotoğraflarını paylaşan Damla Can düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine topluyor. Damla Can; 27 yaşında 171 boyunda ve 56 kilogram ağırlığındadır.