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Survivor'da Yarışmacılar ceza Oyununun üçüncüsünü Oynanacak

Bu sene ikinci kez Survivor'da ceza oyunu oynanacak. Ceza ise çok ağır. Ceza oyununu kaybeden takım iki dokunulmazlık oyununa 1-0 yenik başlayacak.

Survivorda Yarışmacılar ceza Oyununun üçüncüsünü Oynanacak

26 Nisan 2017 18:59

Survivor'ın son bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı iletişim ödülü için karşı karşıya geldi. Kazanan takımın aileleriyle mesajlaşma hakkına sahip olacağı yarışmayı ünlüler takımı kazandı.

ACUN ILICALI CEZA OYUNUNU AÇIKLADI

Bu sene Survivor'ın en yeni özelliklerinden biri ceza oyunları. İlk yapılan ceza oyununu kaybeden takım barakasını kaybetmişti ve çok zor şartlara neden olmuştu. Acun Ilıcalı ceza oyunlarının ada şartlarını dahada zorlaştırdığı için ceza oyunlarını hafifletti.

Haftanın en iyi performanslarda ise erkeklerde Ogeday ve Serhat Akın oldu.
Haftanın en iyi performans Bayanlarda Sema ve Sabriye oldu.


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