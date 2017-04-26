Survivor'da Yarışmacılar ceza Oyununun üçüncüsünü Oynanacak

Survivor'ın son bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı iletişim ödülü için karşı karşıya geldi. Kazanan takımın aileleriyle mesajlaşma hakkına sahip olacağı yarışmayı ünlüler takımı kazandı.

ACUN ILICALI CEZA OYUNUNU AÇIKLADI

Bu sene Survivor'ın en yeni özelliklerinden biri ceza oyunları. İlk yapılan ceza oyununu kaybeden takım barakasını kaybetmişti ve çok zor şartlara neden olmuştu. Acun Ilıcalı ceza oyunlarının ada şartlarını dahada zorlaştırdığı için ceza oyunlarını hafifletti.

Haftanın en iyi performanslarda ise erkeklerde Ogeday ve Serhat Akın oldu.

Haftanın en iyi performans Bayanlarda Sema ve Sabriye oldu.