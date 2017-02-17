Diğer
Kategoriler
  • iha.com.tr »
  • Magazin »
  • Survivor’dan kim diskalifiye oldu? Acun Ilıcalı Survivor’da diskalifiye olan ismi açıkladı: Eser West

Survivor’dan kim diskalifiye oldu? Acun Ilıcalı Survivor’da diskalifiye olan ismi açıkladı: Eser West

Survivor’da kim diskalifiye oldu sorusunun cevabı haberimizde. Survivor’da adaya bir isim daha veda etti. Acun Ilıcalı, adaya bir kişinin daha veda ettiğini açıkladı. Bu isim Eser West oldu. Eser West kimdir? İşte Survivor ile ilgili bilmeniz gerekenler…

Survivordan kim diskalifiye oldu? Acun Ilıcalı Survivorda diskalifiye olan ismi açıkladı: Eser West

17 Şubat 2017 22:40

Survivor’da kim diskalifiye oldu? Survivor 20. Bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor’da adaya kim veda etti merak ediliyor. Acun Ilıcalı, Survivor’da adaya bir kişinin veda ettiğini açıkladı. Survivor 20. Bölüm fragmanında acil durum konseyi toplandı. Acun Ilıcalı, çok önemli bir durum olduğunu belirterek yarışmacılardan bir kişinin eksik olduğunu söyledi. O yarışmacının Kuzey Kıbrıs’taki büyük finaldeki önemli adaylardan biri olduğunu dile getiren Ilıcalı, yarışmacının artık Survivor’da olmayacağını ifade etti.

SURVİVOR'A VEDA EDEN İSİM ESER WEST

Eser West, psikolojik olarak açılığa dayanamadığı ve bunu çevresine yansıttığı için yarışmadan elenen isim oldu.

Eser'in veda etmesi üzerine adaya yeni bir ismin geleceği bu akşamki Survivor canlı yayınında Acun Ilıcalı tarafından açıklandı.

Survivor Eser West kimdir? Survivor Eser West hayatı ve kariyeri (Survivor Eser) Survivor Eser West kimdir?

SURVİVOR FATİH VE ERDİ TARTIŞMASI

Survivor 2017’nin ünlüler takımı yarışmacısı Fatih Hürkan, Erdi Ünver ile girdiği tartışma sonucu uyarı aldı. Yarışma sırasında bir anda birbirlerine giren ikiliye Acun Ilıcalı müdahale etti. Eser West’in oyun sırasında çıkardığı sesler üzerine Fatih Hürkan, ‘Maymuna cevap ver’ dedi. Bunun üzerine Erdi ile Fatih tartıştı ve Fatih Erdi’yi itti.

Etiketler: acun ılıcalı, eser west, Survivor, survivor diskalifiye, survivor ünlüler gönüllüler


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (2)

  • KAMALSOFİ : 17 Şubat 2017, Cuma 20:49
    10
    HAKAN HATİPOGLUNUN KARALAMA KAMPANYASI İŞE YARADI ERHATIN KÜFÜRLERİNİ HOŞ GÖRDÜ PES DOGRUSU BETER OLSUN LAFI COK AGRINA GİTTİ
  • ghueıowghuuugfköçş.iüqeş0lc9… : 17 Şubat 2017, Cuma 19:00
    00
    cövmgnbhytuıroepwaşzçxc övhellobhugjkrlfpdsşiaz.
MAGAZİN VİDEO GALERİ
MAGAZİN FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!