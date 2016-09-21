Ekranların sevilen yarışma programı Survivor'da 2005 yılında şampiyon olduktan sobra adından söz ettiren Uğur Pektaş ekranların uzun soluklu dizisi 'Arka Sokaklar'da Murat Komiser karakterini canlandırmıştı. Pektaş yeni sezonda 'Kurtlar Vadisi Pusu'nun kadrosuna dahil oldu.

MEMATİ'NİN TAHTINA KURULACAK

Gürkan Uygun'un diziden ayrılmasının ardından boşluğu bir türlü dolduramayan Pana Film, Uğur Pektaş ile temasa geçti. Pana Film yöneticileri başarılı oyuncuyu kurtlar Vadisi Pusu'da rol alması için ikna etti.

Dizide Polat Alemdar'ın en has adamlarından biri olacağı öğrenilen Pektaş'ın diziye nasıl bir renk katacağı şimdiden merak konusu oldu

Öte yandan Kurtlar Vadisi Pusu'nun yeni sezonda hangi kanalda yayınlanacağı belirsizliğini hala koruyor.