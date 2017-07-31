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Süryani çiftin bebeği restore edilen şapelde vaftiz edildi

Didim'deki tarihi kilisede 2 yıl önce evlenen Süryani çiftin bebeği, belediye tarafından restore edilen 300 yıllık tarihi şapelde vaftiz edildi.

Süryani çiftin bebeği restore edilen şapelde vaftiz edildi

31 Temmuz 2017 11:27

2 yıl önce Didim’e bağlı Akbük’te tarihi kilisede evlenen Enlil Simon Afram ile Loris Acar Afram çiftinin bebeklerinin vaftiz töreni, Apollon Tapınağının da içerisinde bulunduğu Hisar Mahallesindeki 300 yıllık tarihi şapelde gerçekleştirildi. 300 yıl önce Rumlar tarafından şapel olarak inşa edilen, 1800’lü yıllarda Rumlar tarafından kilise olarak kullanılan ve 2012 yılında Didim Belediyesi tarafından restorasyonu yapılan tarihi binada gerçekleştirilen tören Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen’in yönettiği vaftiz törenine Didim’de yaşayan Süryaniler ile ailenin yakınları katıldı.

Vaftiz töreninin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen, iki sene önce çiftin nikah törenini Akbükteki 19.yy da Ortodoks mezhebine göre yaptıklarını söyledi. Özmen, “İki sene sonra da çocuklarında vaftiz töreni yapıyoruz. Akbük’te bulunan Rum Ortodoks Kilisesi'nde kıyılan nikahın Didim için önemi büyüktü. Çünkü tarihi kilisede 150 yıl sonra ilk tören yapıldı. Vaftiz de aynı şekilde Didim’in Hisar Mahallesi’nde bulunan bu tarihi Şapel’de yapılıyor. Hayırlı olsun, Allah analı babalı büyütsün.” dedi.

Özmen, Didim’e Süryanilerin yerleşmesi ve gelmesinin önemine değinerek “Türkiye’nin en eski Hristiyan topluluklarından olan Süryanilerin Avrupa’dan çok ana vatanlarına gelmesi, buraya yerleşmesi, nikah törenlerini ve vaftizlerini burada yapıyor olmaları gerçekten bizi mutlu ediyor” dedi.

Süryani iş adamı Enlil Simon Afram ise, 7 yıl önce buraya geldiklerini ifade ederek, “Ben kısa dönem içerisinde başarılı olduğumuz ve çevremizdeki birçok kişinin de anavatanına dönerek yatırım yapmasına öncülük etmenin gururunu yaşıyorum. Bizde Yunanistan’a gitmek yerine anavatanımıza geri döndük. Burada yaptığımız hem nikah töreni, hem de vaftiz töreninin de başkalarına örnek olmasını diliyorum” diye konuştu.
Vaftiz töreninin ardından şapelin bahçesinde davetlilere çeşitli ikramlarda bulunuldu. 

Hüseyin Çalışkan


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