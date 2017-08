Süryaniler 23 yıl sonra yeşil sahalara indi

Midyat’ta yaşayan Süryaniler tarafından, 1984 yılında kurulan ve kısa sürede kapatılan Telkarispor’un ardından 23 yıl sonra spor kulübü kuruldu. Midyat Turabdinspor adı verilen kulüp, futbol branşında çalışmalarına başlayarak, yeşil sahalara indi. Mardin 2. Amatör Lig’de mücadele edecek olan mavi-beyazlı takımın logosunda barışı simgeleyen beyaz güvercin yer aldı.

Kulüp Başkanı Mesut Aslan, 2. Amatör Lig’de başladıklarını belirterek, “Burada şu an misafiriz. Temennimiz bu sene 1. Amatör Lig’e çıkıp, ardından her yıl bir kademe daha atlayarak, en kısa sürede profesyonel lige çıkmaktır. Kulübümüzde Süryanilerin yanı sıra Kürtler ve Araplar da var. Yakında Ezidiler de aramıza katılacak” dedi.

Kulüp Sekreteri Jozef Göksün, kulübü Midyat’taki gençlere sportif anlamda katkı sağlamak amacıyla kurduklarını kaydederek, “Şu an sadece futbol var. İleriki zamanlarda daha fazla kurumsallaşıp, daha çok alanda gençlerimize hizmet etmek istiyoruz. Bugün futbol takımımız ilk antrenmanına çıkıyor” diye konuştu.

Kulübün Teknik Sorumlusu Yılmaz Demir ise, sezonu açtıklarını anlatarak, “Temel hedefimiz şampiyonluk. Kendimizi bu ligde misafir olarak görüyoruz. Hedefimiz başarılı bir sezon geçirerek, Bölgesel Amatör Lig’e çıkmak. Bu hedefimize ulaşacağımızı düşünüyorum” ifadelerinde bulundu.

Bilal Bedir