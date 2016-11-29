Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Osman Bağdatlıoğlu, Türkiye’nin endüstriyel süs bitkileri geçmişinin 30 yılı dayandığını aktararak, 5-6 yıl öncesine kadar ihracat pazarında isimleri okunmayan Tunus, Etiyopya, Zimbabwe, Uganda, Kenya ve bazı Afrika ülkelerinin son dönemde sektörde Türkiye’yi geride bıraktığını işaret etti.

"Sektörü araştırdı"

Süs bitkileri sektörü olarak 2023 yılı için 500 milyon dolarlık ihracat hedefi koyduklarını işaret eden Bağdatlıoğlu, “ Bu hedefe ulaşmak için çalışırken karşılaştığımız engellerin ortadan kaldırılması ve sektörümüzün yeniden hızlı bir ivme kazanması en büyük çabamızı oluşturmaktadır. Bu amaçla; sektörümüzün mevcut destek ve teşviklere erişim düzeyini belirlemek ve artırmak, önümüzdeki engelleri aşmak ve sürdürülebilir ivme kazanmak için, önemli ihracat bölgelerimiz olan Antalya, Adana, Yalova, Sakarya ve İzmir kapsamlı bilimsel ve profesyonel bir araştırma yaptırdık. Mevcut tarımsal desteklere ve teşviklere, sektörümüzün erişemediği ve bu olanaklardan hiçbir şekilde yararlanamadığı tespit edildi. Bu durumun en büyük nedeninin, süs bitkileri sektöründeki faaliyetlerin niteliğine ve doğasına uygun olmayan destek ve teşvik mevzuatı olduğu görüldü” dedi.

Bağdatlıoğlu,1.5 yıllık araştırmanın ardından ortaya çıkan somut verileri Başbakan Binali Yıldırım’a ilettiklerini de belirtti.

"Büyüme şansımız olmaz"

Bağdatlıoğlu, araştırmanın sonuçları hakkında ise şu bilgileri verdi: “Türkiye’de kesme çiçek sektörüne kağıt üzerinde destek verilmekle birlikte, bu destekten üreticini yüzde 85’inin yararlanamadığını gördük. Herkesin kendi üretim alanına sahip olmadığını ve kiralık arazide üretim yaptığını belirledik. Sadece yüzde 7’lik kesimin devletten arazi kiralayabildiğini gördük. Üretimi arttırmadan, teşvikler, destekler verilmeden, bu sektörün büyüme şansı yok.”

"500 milyon dolara ulaşırız"

Türkiye ile aynı dönemde çiçek üretimine başlayan Kenya, Etiyopya’nın milyar dolarlık ihracata geldiğini vurgulayan Bağdatlıoğlu, “Biz hala 100 milyon dolarlık nasıl ihracat yapabiliriz, diyoruz. Araştırmalarımızın sonucunu ve isteklerimizi halinde Başbakan ve bakanlarımıza sunduk. Süs Bitkileri Sektörünün Kalkınma Planını, rapor halinde hazırlayarak yine başbakan ve bakanlarımıza vereceğiz. Gelecekte, Türkiye’yi bugünkü gibi zor durumlarda kaldığı zaman kurtaracak sektör katma değerli ve istihdamı yüksek sektörlerdir.Doğru yolda ilerlersek 500 milyon dolar hedefine kısa sürede ulaşabiliriz” dedi.

"Süs bitkileri bölgesine teşvik verilmeli"

Sektöre hem iç pazar hem de ihracat hem de teşvik noktasında desteklerin arttırılması gerektiğinin altını çizen Bağdatlıoğlu, “Gerçek katma değerli ürünleri ihraç edelim. Ülkemizin kalkınmasına zor dönemlerinde destek olalım. Tarımsal teşviklerin süs bitkileri sektöründe bölgenin kalkınma düzeyine göre değil, iklimin ve rekabetçi koşulların süs bitkileri yetiştiriciliğine uygun olduğu bölgelere verilmesi gereklidir. Devletin teşvik listesine bakıldığında kalkınmaya göre teşvikler veriliyor. Dünya ile rekabet edebilmek ve süs bitkileri üretebilmek için bulunulan bölgenin ikliminden, suyundan yararlanmamız gerekiyor. Ucuz olan enerjiden faydalanmalıyız. Anadolu şartlarında, su yok, güneş yok. Burada ekstra enerji tüketmemiz gerekiyor. Girdiler yüksek olduğu zaman dünya ile rekabet edebilme şansımız yok. Teşvikin esas süs bitkileri üretiminin yapıldığı bölgelere verilmesi gerekir. İzmir, Antalya, Mersin, Adana, Yalova,Sakarya gibi veya termal enerjilerin bulunduğu bölgelere verilmesi gerekir” dedi.

"Birinci oluruz"

Bu eksikliklerin tespit edildiğine değinen Bağdatlıoğlu, “Zaten uygulanan destek ve teşviklerden yüzde 85 oranında hiçbir üretici destek alamamış. Bu eksiklikleri belirledik. Kenya, Etiyopya, Kolombiya ve Ekvator’da sektöre destek veriliyor. Bu eksiklikleri giderirsek ve teşvikler gelirse dünyada Türkiye sektörde birinci duruma gelecektir” ifadelerine yer verdi.

Bağdatlıoğlu, sektörün öncelikli konularından istihdam ve sosyal güvenlik mevzuatı, destek ve teşviklere kolay erişim, devletten uygun arazi noktasında destek bekledikleriniz sözlerine ekledi.

