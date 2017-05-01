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Süs bitkisi serasında define kazısı

Antalya’da define avcısı 3 kişi, süs bitkisi yetiştirilen bir seranın içerisini 3 gün boyunca metrelerce kazıp define aradı. Şahıslar, durumdan şüphelenen komşularının "neden kazıyorsunuz?" sorusuna ise, "tuvalet çukuru için" yanıtını verdi.

Süs bitkisi serasında define kazısı

01 Mayıs 2017 10:38
Süs bitkisi serasında define kazısı - Tıkla İzle

İlginç olay, Aksu ilçesi Çamköy Mahallesi 24 Sokak’ta bulunan Vedat Dalaman ile 9 akrabasının hissedar olduğu 6 dönümlük araziye kurulan 2,5 dönümlük bir serada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vedat Dalaman, yaklaşık 12 yıl önce arazisini A.Ç isimli bir kadına kiraladı. A.Ç., ailesiyle birlikte kiraladığı araziye naylon sera kurarak süs bitkisi yetiştirmeye başladı. Son 3 günde seradan gelen garip seslerden şüphelenen çevrede yaşayan vatandaşlar seranın içerisine girerek, 3 kişi tarafından derin bir çukur kazıldığını gördü. Vatandaşlar, arazi sahibine olayı anlattı.

Seranın olduğu yere gelen arazi sahipleri, gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Durumun fark edilmesi üzerine serayı kazan 3 kişi ise 07 MFL 91 plakalı araca binerek kayıplara karıştı. Bunun üzerine arazi sahipleri durumu polise bildirdi. Polis, olay yerinde yaptığı incelemede sera içerisinde yaklaşık 7 metrelik çukur kazıldığını tespit etti.

Kiracı kazdırıyor iddiası

Arazi sahiplerinden Vedat Dalaman ve Halil Demirkıran, arazilerinin üzerine kurulan serada define arandığını, kaçan 3 kişiye kazıyı yaptıranların ise kiracılarının olduğunu iddia etti. Olay gününü anlatan Dalaman, "Cuma günü başladığını komşular fark ediyor. Ben bugün olay yerine geldiğimde şok oldum. 7-8 metre kazıldığını gördüm. Kazan kişilere, ‘size kim kazdırıyor burayı’ diye sordum. Onlar da kiracımın kazdırdığını söyledi. Hemen yeri kiraya verdiğimiz şahsa gittim. O da jeolojik yapı oluşturduğunu söyledi. Ben de bu durumda şüphelendim. Herhangi bir su çukuru veya tuvalet çukuru kazdırdıklarını düşünmüyorum.

"Define aradıklarını düşünüyorum"

Durumu polise bildirdiğini belirten Dalaman, arazisi üzerinde eski yapıların olduğunu da belirterek, "Bir katmanında eski tuğla kalıntıları var. Bundan dolayı define aradıklarını düşünüyoruz. Atalarımızın söylentilerine göre burada yerleşim ve hazinelerin olduğunu söyleniyor. Arkeologların gelip burada çalışma yapmasını istiyorum" diye konuştu.

"Tuvalet çukuru kazıyoruz"

Hissedarlardan Halil Demirkıran ise, define avcılarının çocuklarına verdiği ilginç cevaptan bahsetti. Serada çalışma seslerini duyduğunu ancak ilk başta önemsemediğini belirten Demirkıran, "Evim hemen yanında. Burada çalışma sesini duydum. Gündüz çalışıyorlardı. Sesi duyunca kenarda betonları kırıyorlar sandım. Bizim çocuklardan gören olmuş. ‘Siz ne kazıyorsunuz burada?’ diye sorunca, ‘Tuvalet çukuru kazıyoruz’ demişler" ifadelerini kaydetti.

Serayı kiralayan A.Ç ve ailesi ise konuyla ilgili konuşmak istemediklerini belirtti.
Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. 

Suat Metin - Harun Erdoğdu

Etiketler: define kazısı, Süs bitkisi serası


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