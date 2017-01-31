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Süs havuzunda ‘buz pateni’ eğitimi

Erzurum’da etkili olan soğuk havanın ardından donan bin 800 metrekarelik süs havuzunda, aynı anda 80 kişiye ücretsiz buz pateni eğitimi veriliyor. Buz pateni hocası Eren İlter, "Kış şartlarını, soğuğu spora, eğlenceye çevirme şansımız var" dedi.

Süs havuzunda buz pateni eğitimi

31 Ocak 2017 09:49
Süs havuzunda ‘buz pateni’ eğitimi - Tıkla İzle

 Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olan soğuk havanın ardından Erzurum Kent Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı önündeki bin 800 metrekarelik süs havuzu buzla kaplandı. Bu durumu fırsat bilen Büyük Okyanus Spor Kulübü, Erzurum Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle süs havuzunu buz pistine dönüştürdü. Kulüp Başkanı Eren İlter ile yardımcı antrenörler tarafından süs havuzunda gündüz ve akşam saatlerinde her yaş grubuna buz pateni eğitimi veriliyor.

İsteyen herkese buz pateni öğrettiklerini anlatan Eren İlter, "Buraya gelen 7’den 70’e herkes buz pateni öğrenebilir. Özellikle doğal havuzu tercih ettim. Çünkü buradan şu ana kadar 20-30 milli sporcu çıktı. Hatta bunlardan bir tanesi dünya şampiyonasında bin metrede yedinci oldu" ifadelerini kullandı.
"Erzurum’un kış şartlarını, soğuğunu spora, eğlenceye çevirme şansımız var" diyen İlter, soğukların devam ettiği sürece eğitimleri sürdüreceklerini ifade etti. 

Ahmet Akbuğa - Özge Bozo
 


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