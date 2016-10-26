Edinilen bilgiye göre, Manavgat’ın Bereket Mahallesi’nde bir depodan her biri 60 kilo ağırlığında 11 çuval susamın çalınması üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Taşağıl Karakol ekipleri çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, hırsızların çaldığı susamları bayilere satabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak Manavgat ve Serik bölgesinde bulunan susam bayilerine, çalınan çuvallardan birer örnek verdi ve konuyla ilgili bilgilendirdi. Hırsızlık olayından 2 gün sonra Serik’te bulunan bir bayinin jandarma ekiplerini araması üzerine harekete geçen ekipler, susamları satmaya çalışan A.U., Y.Ç., R.A., ve E.Ç. isimli şahısları satmaya çalıştıkları susamla birlikte yakaladı. Jandarmadaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan A.U. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine sevk edilirken diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.